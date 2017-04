2017-04-11 15:00:00.0

Ulm Manchmal tun es auch zwei Saiten

Gitarrist JP Soars und seine Band beglücken im Charivari mit starken Songs und besonderen Tricks. Ein mehr als würdiger Abschluss für die Bluestage. Von Michael Peter Bluhm

Man traut seinen Augen nicht. Da spielt auf der Bühne ein Mann auf einer Zigarrenkiste den Blues und das Publikum ist aus dem Häuschen. Mit diesem ungewöhnlichen Auftritt des amerikanischen Gitarristen, Sängers und Songwriters JP Soars sind die Frühjahrs-Bluestage im Charivari zu Ende gegangen, die einen musikalischen Leckerbissen nach dem anderen servierten und jedes Mal ein volles Haus hatten.

Soars wurde unter anderem mit dem „Albert King Award“ als bester Gitarrist Amerikas ausgezeichnet wurde – auf diesem Niveau bewegt sich der Blues im Charivari. Über 100 Besucher genießen ihn und seine Band The Red Hots, zu der Soars’ langjährige Bühnengefährten Frederick Cleveland am Bass und Chris Peer am Schlagzeug gehören. Diese Könner zeigen von Anfang an, wo derzeit der Blues- und Rockhammer in den Staaten hängt.

ANZEIGE

Der erste Teil des mitreißenden Abends in der Begegnungsstätte ist eine Art Geschichtsunterricht in Sachen Blues, Soars spielt die Hits von Muddy Waters („Gypsy Woman“) und Johnny Guitar Watson („Gangster in Love“) in eigener Interpretation und ehrt mit einer musikalischen Hommage die kürzlich verstorbene Rock’n’Roll-Legende Chuck Berry. Dann legt er seine sechssaitige Gitarre zur Seite und wechselte zur zweisaitigen „Home-made“-Instrument, das ihm sein Bruder vor Jahren gebaut hat. Und entfacht ein wahres Slide-Gitarren-Gewitter.

Im zweiten Teil des Abends zeigt sich Soars als begnadeter Songwriter. Seine aktuelle CD „Full Moon Night in Memphis“ ist eine Huldigung an seine Heimat. Das Lied „Missin’ Your Kissin“ hat er, wie er auf der Bühne erzählt, sehnsuchtsvoll auf einer „kalten, schneereichen Tour durch Europa“ geschrieben. Dann packt die Band ihr Dynamit aus und macht Ausflüge dahin, wo der junge JP Soars einst begann: In die weite Welt der Rockmusik.

Die Vielseitigkeit der Band mit zahlreichen Solo-Einsätzen begeistert das Publikum: Latin Jazz („Lil‘ Mamacita“) ebenso wie knallharte Rock’n’Roll-Nummern („Somethin‘ Ain’t Right“) gehören zum Repertoire der Universalmusiker, die offenbar die Zeit zu beschleunigen vermögen – so schnell geht das Konzert vorüber, das natürlich in vehement geforderten Zugaben gipfelt.

Nach diesem Highlight zum Abschluss wird die Wartezeit bis Bluesherbst im Charivari lang.