2017-07-17 18:37:00.0

Ulm Mann belästigt 17-jähriges Mädchen im Bus mit Nacktbild

Ein Unbekannter hat eine Jugendliche in einem Bus in Ulm belästigt. Er stellte sich neben sie und zeigte ihr ein Nacktbild von sich auf dem Handy.

Die 17-Jährige fuhr am Freitag gegen 8.30 Uhr mit dem Bus der Linie 3 vom Eselsberg in Richtung Ehinger Tor. Unterwegs stellte sich ein Mann neben sie. Er zückte sein Telefon und zeigte der Jugendlichen ein Nacktbild von sich. Das wiederholte er nach wenigen Minuten. Das Mädchen ging nach vorne und setzte sich auf eine Bank nahe des Busfahrers. Erst später erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Die sucht seither nach dem 45 bis 50 Jahre alten Mann, der 1,70 bis 1,75 Meter groß und muskulös ist. Er hat helle, kurze Haare, nahezu eine Glatze. Auffällig ist ein brauner Fleck am Hals des Mannes. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt, einer blauen Jeans und schwarzen Turnschuhen.

Wer den Vorfall beobachtet hat, den Mann kennt oder Hinweise auf ihn geben kann, den bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden.