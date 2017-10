2017-10-11 20:00:00.0

Neu-Ulm Mann bewirft Frauen in Sex-Kino mit Glasflasche

Der Angreifer war in einem Rotlichtbetrieb eingeschlafen und ging dort auf die Frauen los. Was die Polizei beim Einsatz feststellte.

Ein Mann hat in der Nacht zum Mittwoch gegen 2 Uhr in einem Rotlichtbetrieb drei Frauen angegriffen. Das berichtet die Polizei. Der 46-jährige Mann hatte sich länger in dem Etablissement aufgehalten und war im Kinobereich eingeschlafen. Zum Betriebsende weckten die drei Frauen den Schlafenden. Daraufhin warf dieser einer der Frauen eine Glasflasche gegen das Schienbein, einer anderen spuckte er in die Haare und die dritte verfolgte er bis in die Damentoilette. Dort sperrte sich die Frau zum Schutz ein. Der Mann schlug so heftig gegen die Tür, dass er diese beschädigte. Die Polizei stellte bei ihm einen Blutalkoholwert von mehr als 1,8 Promille fest. (az)