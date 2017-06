2017-06-13 05:00:00.0

Erbach Mann erleidet beim Angeln tödlichen Stromschlag

Ein 47-Jähriger ist bei einem tragischen Angelunfall am Sonntag in Erbach (Alb-Donau-kreis) ums Leben gekommen. Der Mann wollte offenbar eine Langangel testen.

Bei einem tragischen Unfall ist am Sonntag ein 47-jähriger Mann in Erbach (Alb-Donau-Kreis) gestorben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm mitteilten, erlitt er beim Angeln einen tödlichen Stromschlag.

Zeugen hatten den 47-Jährigen kurz vor 19 Uhr leblos am Donaukanal in der Laupheimer Straße aufgefunden und die Polizei alarmiert. Der Mann war offenbar dorthin gefahren, um eine Langangel zu testen, so die ersten Erkenntnisse der Ermittler. Dabei habe er wohl mit seiner Angelschnur eine Stromleitung berührt und einen tödlichen Stromschlag erhalten.

Als der Mann gefunden wurde, sei er bereits mehrere Stunden tot gewesen, so der Notarzt. Die Polizei Ulm untersucht nun den Vorfall. Ihr lagen bis gestern keine Anzeichen für fremdes Verschulden vor. (az)