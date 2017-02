2017-02-03 18:07:00.0

Ulm Mann nimmt nach Unfall zu Fuß die Verfolgung auf

Ein 50-Jähriger hat mit seinem Auto einen an der Straße stehenden Wagen gestreift und ist einfach weitergefahren. Doch weit kam er nicht.

Nur bis zur nächsten Ampel kam ein Autofahrer, der am Donnerstag nach einem Unfall in Ulm das Weite gesucht hat. Der 50-Jährige fuhr mit einem VW durch die Wengengasse. Unterwegs streifte er einen Mini. Statt nun anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern, ergriff der 50-Jährige die Flucht, so die Polizei. Der Besitzer des Mini saß aber im Wagen.

Er stieg aus und rannte hinter dem VW her. An der Olgastraße zeigte die Ampel Rot. Hier musste der 50-Jährige warten. Der Mini-Fahrer stellte ihn zur Rede und verständigte die Polizei. Bei der Kontrolle des 50-Jährigen durch die Polizei stellte sich heraus, dass er gar keinen Führerschein besitzt. Das Auto hatte er heimlich von seiner Schwester genommen. (az)