2017-10-07 20:00:00.0

Ulm Mann schlägt Betrunkenen mit Bierflasche

Bei einem Streit am Ulmer Hauptbahnhof wird ein 28-Jähriger am Kopf verletzt. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Bei einer Auseinandersetzung am Ulmer Hauptbahnhof ist ein 28 Jahre alter Mann am frühen Freitagmorgen gegen 2.40 Uhr nach Polizeiangaben mehrmals mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen und dadurch verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus, er trug eine zwei bis vier Zentimeter lange Platzwunde davon.

Nach den Erkenntnissen der Bundespolizei waren drei Männer am in eine Auseinandersetzung geraten, die Ursache für den Streit ist bislang unbekannt. In Verlauf des Streits soll ein 21 Jahre alter Mann dem 28-jährigen Opfer mehrfach mit der Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn informierte die Bundespolizei in Ulm.

Die alarmierten Bundespolizisten trafen den 28-Jährigen mit der Platzwunde und einen 27 Jahre alten Begleiter am Tatort an, beide waren augenscheinlich alkoholisiert. Auch der 21 Jahre alte mutmaßliche Täter befand sich noch am Ort des Geschehens. Er hatte sich bei der Auseinandersetzung offenbar leicht am Finger verletzt. Eine ärztliche Behandlung war dem Bericht der Polizei zufolge beim 21-Jährigen aber nicht notwendig.

Die Bundespolizei, die für die Sicherheit an Bahnhöfen verantwortlich ist, will nun den genauen Tathergang ermitteln und herausfinden, wer an der Auseinandersetzung am Hauptbahnhof beteiligt war. Hinweise zum Vorfall werden beim Bundespolizeirevier Ulm unter der Telefonnummer 0731/140870 entgegengenommen. (az)