2017-07-17 20:03:00.0

Senden Mann schlägt zu: Platzwunde durch Bierflasche

Ein 59-Jähriger hat durch den Schlag eine klaffende Platzwunde auf dem Kopf erlitten. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein junger Mann hat einem 59-Jährigen derart massiv mit einer Bierflasche auf den Schädel geschlagen, dass dieser eine klaffende Platzwunde erlitten hat. Wie die Polizei mitteilt, kam es in einer Gaststätte in der Hauptstraße in Senden am Freitag kurz vor 23 Uhr zu einem massiven Streit.

Mit der vollen Bierflasche mitten auf den Kopf

Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug ein junger Mann nach Angaben der Polizei mit einer vollen Bierflasche auf einen 59-jährigen Mann ein. Die Flasche zerbrach und verursachte nach Angaben der Polizei eine klaffende Platzwunde, die in einem Krankenhaus versorgt werden musste.

Wie es zu dem Streit mit dem 59-Jährigen kam, ist noch nicht geklärt. Die Polizei sucht deswegen Zeugen und beschreibt den jungen Mann so: Er ist etwa 1,75 Meter groß, athletisch und nordafrikanischer Herkunft. Er hat ein gepflegtes Erscheinungsbild und trägt einen dünnen Oberlippenbart. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Senden unter Telefon 07307/91000-0 zu wenden. (az)