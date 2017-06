2017-06-11 19:00:00.0

Illertissen Mann verletzt sich schwer bei Fallschirmsprung

Ein Fallschirmspringer hat sich am Samstag auf dem Illertisser Flugplatz bei der Landung schwer verletzt. Am selben Tag gab es noch einen weiteren Unfall.

Gleich zwei Flugunfälle haben sich am Samstag auf dem Flugplatz in Illertissen ereignet. Gegen 11 Uhr verunglückte dort ein Fallschirmspringer. Der 64-Jährige aus der Nähe von Ulm hatte der Polizei zufolge beim Landeanflug mit seinem Fallschirm Probleme wegen eines Lenkfehlers. Deshalb landete er zu nahe an der Terrasse des Flugplatzes. Auf der Terrasse, die mit einem Sonnensegel überspannt ist, waren zum Unfallzeitpunkt Menschen. Der Fallschirmspringer flog zuerst durch das Sonnensegel, und prallte anschließend gegen einen etwa zwei Meter hohen Metallzaun, der durch den Aufschlag eingedrückt und umgeworfen wurde. Der Mann kam anschließend mehrere Meter weiter auf dem Metallrahmen eines großen Trampolins zum Liegen.

Der stabile Metallrahmen des Trampolins wurde durch die Wucht des Aufschlags ebenfalls komplett deformiert. Der Fallschirmspringer war nach dem Absturz noch ansprechbar. Er erlitt einen offenen Oberschenkelbruch und weitere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Ulm geflogen. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ist nach jetzigem Stand nicht von einem Fremdverschulden auszugehen.

Zu einem weiteren Unfall auf dem Flugplatz kam es gegen 13.30 Uhr: Ein 89-jähriger Mann aus dem Raum Illertissen befand sich gerade mit seinem Segelflugzeug auf der Startbahn und wollte sich mittels eines Schleppers in die Lüfte ziehen lassen. Beim Startvorgang gerieten nach Polizeiangaben jedoch die Flügel auf den Boden, weshalb das Seil am Flugzeug durch den Schlepperführer ausgehängt und der Startvorgang abgebrochen wurde. Der Segelflieger rollte anschließend eine Kurve nach rechts und kam auf den Taxiway, auf dem gerade ein anderer Segelflieger am Boden entgegenkam. Beide Segelflieger stießen zusammen und wurden teilweise total beschädigt. Die Polizei geht von einem Sachschaden von mindestens 5000 Euro ist aus. Die beiden Insassen der Segelflieger wurden jedoch nicht verletzt. (az)