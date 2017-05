2017-05-16 21:03:00.0

Neu-Ulm Mann wird aus Frust zum Feuerteufel

Ein 24-Jähriger muss vier Jahre in den Knast, weil er eine Erbacher Flüchtlingsunterkunft und ein paar Tage später eine Scheune in Brand steckte. Ein Psychiater kennt vergleichbare Fälle. Von Michael Peter Bluhm

Nach einem aufwendigen Indizienprozess mit 75 Zeugen ist gestern ein 24-jähriger Gabelstaplerfahrer wegen versuchter schwerer und vorsätzlicher Brandstiftung am Landgericht Ulm zu einer vierjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Richter hielten den einschlägig Vorbestraften für überführt, in einer Erbacher Flüchtlingsunterkunft Feuer gelegt und ein paar Tage später am gleichen Ort eine Scheune angezündet zu haben. Die Verteidigerin kündigte eine Revision gegen das Urteil an.

Retter oder Brandstifter oder beides? Das war die zentrale Frage im Verfahren, das nach dem zehnten Sitzungstag abgeschlossen wurde. Zu Beginn des Prozesses ließ der Angeklagte über seine Verteidigerin mitteilen, dass er weder in der Asylunterkunft noch in dem landwirtschaftlichen Anwesen der Brandleger gewesen sei. Im Gegenteil: Er habe er am 17. September 2016 um 3.25 Uhr nachts auf dem Heimweg von einem Fest Rauch und Feuer im besagten Haus entdeckt und sofort die schlafenden Bewohner alarmiert, sodass sie ins Freie flüchten konnten. Wie der Kammervorsitzende gestern in seiner Urteilsbegründung betonte, hatten diese unglaubliches Glück, dass ein am Haken hängender und in Brand gesetzter Turnsack nicht links auf die Haustreppe, sondern rechts auf den Betonboden gefallen war: „Sonst wäre den Bewohnern der Fluchtweg abgeschnitten worden.“ Weil somit kein Menschenleben gefährdet war und der Sachschaden mit 2500 Euro relativ gering war, gingen die Richter in diesem Fall von einer minderschweren Brandstiftung aus und hielten eine Einzelstrafe von zwei Jahren Freiheitsentzug für angemessen.

ANZEIGE

Nicht als in der Nacht des 24. September in Erbach eine Scheune komplett niederbrannte. Auch diese Tat sei durch die Beweisaufnahme zweifelsfrei dem Angeklagten nachgewiesen worden.

Das Schweigen des Täters, der während der Urteilsverkündung immer wieder den Kopf schüttelte, wertete der Vorsitzende Richter als Vorsichtsmaßnahme, sich nicht noch mehr zu belasten. Denn bei der Befragung der Polizei nach den Vorfällen – zunächst als Zeuge und nach dem zweiten Brand als Tatverdächtigter – äußerte sich der Angeklagte sehr widersprüchlich: So hatte er nach dem Feuer im Asylhaus bei der ersten Vernehmung als Zeuge noch seine Sympathie für rechtsextremes Gedankengut bekundet, was sich im Verlauf der Verhandlung aber nicht schlüssig belegen ließ.

Die mehrheitlichen Indizien, Zeugenaussagen und die übereinstimmenden Gutachten der Brandsachverständlichen haben laut der Strafkammer den Angeklagten in beiden Fällen überführt.

Über ein Motiv dieser Taten konnte auch das Gericht nur mutmaßen und verwies auf die Hypothese des psychiatrischen Gutachters an, dass beiden Brandlegungen Kränkungen vorangingen. So habe der 24-Jährige auf einem Fest mit Freunden keine Anerkennung dafür bekommen, dass er an diesem Tag am Budenaufbau mit geholfen hatte. Die Clique wollte ihn vielmehr in dieser Nacht mit einem Trick loswerden. So habe er möglicherweise eine Anerkennung dafür gesucht, dass er sich, nachdem er den Brand im Asylhaus gelegt hatte, als Retter darstellte.

Um vom Verdacht gegen ihn abzulenken, könnte der Angeklagte wenige Tage später die Erbacher Scheune mit einem Feuerzeug angezündet haben. Das Gericht verwies auf einige Indizien die dafür sprachen. Auch vor dieser Tat sei der Angeklagte gekränkt worden: Der psychiatrische Gutachter berichtete von anderen gleichartigen Fällen, wo solche Missachtungen der Persönlichkeit im Zusammenhang mit Pyromanie standen.

Über die Vita des gebürtigen Biberachers wurde bis auf die Vorstrafen im Verlauf des Verfahrens nicht viel bekannt. Ein Prozessbeobachter des Staatsschutzes kannte den Angeklagten aus früher Jugend: Dieser sei mehrfach obdachlos, sturzbetrunken und hilflos aufgefunden worden, erinnerte sich der Beamte gegenüber der NUZ.