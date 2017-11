2017-11-26 17:01:00.0

Neu-Ulm Massenschlägerei vor Diskothek in der Lessingstraße

Nach einem Streit in einer Diskothek in Neu-Ulm ist es am späten Freitagabend zu einer Massenschlägerei gekommen. Nach Angaben der Polizei waren etwa 20 Besucher beteiligt.

Zu einer Massenschlägerei ist es vor einer Disco in Neu-Ulm gekommen. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)