2018-02-04 06:00:00.0

Weißenhorn Mehr Futter fürs hungrige Partyvolk am Gumpigen Donnerstag

Mit zusätzlichen Verpflegungsständen möchte der Veranstalter die Besucherzahlen des Vorjahres toppen. Wieder gelten hohe Sicherheitsvorkehrungen. Von Jens Noll

Gleiches Konzept wie im Vorjahr, aber ein größeres kulinarisches Angebot – das sind die Zutaten, mit denen Stephan Zeller am Gumpigen Donnerstag noch mehr Faschingsbegeisterte auf das abgesperrte Festgelände in der Weißenhorner Altstadt locken will. Wie in den Vorjahren organisiert Zeller von der Günzburger Eventagentur Urbanmotion im Auftrag der Stadt die große Party, die diesmal auf den 8. Februar fällt.

Knapp 5000 Besucher sind Zeller zufolge im vergangenen Jahr bei stürmischem Wetter gekommen. Er rechnet damit, dass diese Marke heuer geknackt wird. Wobei sich nie so viele Maschkerer gleichzeitig in den abgesperrten Bereich drängen, sondern der Wert im Laufe des Abends beziehungsweise der Nacht erreicht wird. Denn die Party, zu der erneut DJ Spirit auflegen wird, beginnt um 19.30 Uhr und endet um 2 Uhr morgens.

ANZEIGE

Um den Hunger des Partyvolks zu stillen, gibt es diesmal zusätzliche Verpflegungsstände. „Wir hatten mehr als 30 Bewerbungen“, berichtet Zeller. Die lokalen Standbetreiber, die bislang schon dabei waren, seien wieder zum Zug gekommen. Neu sei diesmal ein Foodtruck aus Jettingen-Scheppach: In dem Verkaufswagen werden deftige Burger zubereitet. Erstmals habe auch der FV Weißenhorn einen Stand, fügt Zeller hinzu.

Damit die Fete unter freiem Himmel in geregelten Bahnen abläuft, greift wie schon 2017 ein Sicherheitskonzept. Um die 50 Sicherheitsleute seien wieder rund um das Gelände im Einsatz, berichtet Zeller. Sie kontrollieren auch die Eingänge und achten darauf, dass nur reinkommt, wer mindestens 16 Jahre alt ist. Wer unter 18 und ohne Erziehungsberechtigten da ist, muss die Party um Mitternacht verlassen.

Auch die Polizei wird im umzäunten Bereich und drum herum nach dem Rechten sehen. Wie Hubert Schneider von der Polizeiinspektion Weißenhorn gegenüber unserer Zeitung sagt, erhalten die Beamten vor Ort wie schon im Vorjahr Unterstützung von Kräften der Bereitschaftspolizei. Für sie geht natürlich die Arbeit weiter, wenn die zentrale Veranstaltung auf Hauptstraße, Kirch- und Schlossplatz um 2 Uhr endet und die Zäune abgebaut werden. Dann ziehen die Maschkerer weiter in die umliegenden Kneipen und Gaststätten und machen die Nacht zum Tag.

Bis hinauf zum Eulencafé werden bis in die Morgenstunden wieder Menschen unterwegs sein. Ein Weißwurstfrühstück oder ein anderer Imbiss rundet für viele Faschingsfreunde morgens um 4 Uhr die Feierlichkeiten zum „Gumpigen“ ab.

Zu den Anlaufstellen außerhalb der Altstadt zählen am Donnerstagabend unter anderem wieder die Graf-Dracula-Bar im Rot-Kreuz-Haus. Sie öffnet um 20 Uhr. Direkt gegenüber, im Feuerwehrhaus, öffnet um 21 Uhr die Feuerwehrbar, in der die Gäste neben heißen Getränken auch Musik geboten bekommen. Nicht weit davon entfernt, in der Stadthalle, veranstaltet die Interessengemeinschaft Weißenhorner Fastnacht ihre Fasnachtsparty, deren Besonderheit eine riesige Theke ist. Dort wird von 20 Uhr an bei freiem Eintritt gefeiert.

Karten für die große Party mit DJ Spirit in der Altstadt gibt es übrigens im Vorverkauf in Weißenhorn bei der Schlegel’schen Buchhandlung, bei der Metzgerei Rahn und bei der Gelateria Saviane sowie an der Abendkasse.

Wegen der Veranstaltung kommt es zu einigen Verkehrsbehinderungen. Aus Sicherheitsgründen wird die gesamte Altstadt am Donnerstag, 8. Februar, von 16.30 Uhr an für den Verkehr gesperrt. Von 18 Uhr an sind auch die Illerberger Straße im Bereich zwischen Herzog-Ludwig-Straße und Hauptplatz, der Hauptplatz bis zum Kreisverkehr am Oberen Tor, die Memminger Straße ab Hauptplatz bis zur Bleichstraße und die Schulstraße im Bereich des Eulencafés bis voraussichtlich 6 Uhr am Freitag gesperrt.

Ab 18 Uhr können die Parkplätze an der Stadthalle und am ehemaligen Busbahnhof nicht mehr angefahren werden. Genutzt werden können nach Angaben der Stadtverwaltung der Parkplatz vor der Fuggerhalle sowie andere öffentliche Parkmöglichkeiten. Umfangreiche Haltverbote werden in der Altstadt, der Illerberger Straße, der Memminger Straße und am Hauptplatz eingerichtet. Anwohner werden gebeten, ihre Fahrzeuge rechtzeitig außerhalb des Veranstaltungsbereichs zu parken. Mit der Sperrung der Illerberger Straße kann auch die Bushaltestelle „Altstadt“ nicht mehr bedient werden.