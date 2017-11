2017-11-30 07:00:00.0

Weißenhorn Mehr Platz für die Kinderbetreuung

Momentan kann der Bedarf in Weißenhorn gedeckt werden. Doch die Zahl der Buben und Mädchen wird wohl weiter zunehmen. Räte fordern, rechtzeitig ein neues Haus zu planen Von Jens Noll

Es war wohl keine leichte Aufgabe für Melanie Müller, als sie jüngst eine Sitzungsvorlage über Kinderbetreuung für den Kulturausschuss ausgearbeitet hat. Darin gibt die Hauptamtsleiterin nicht nur einen aktuellen Überblick über die Belegung der insgesamt zehn Kindertageseinrichtungen in Weißenhorn. Sie wagt auch einen Ausblick in die Zukunft.

Momentan sei die Stadt ganz gut ausgestattet und es könnten alle Kinder untergebracht werden, die betreut werden wollen, sagte Müller im Ausschuss. Wobei die Einrichtungen in Weißenhorn selbst stärker ausgelastet seien als in den Ortsteilen. Doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass der Bedarf an Betreuungsplätzen in Zukunft steigen wird. Gründe dafür sind aus Sicht von Müller unter anderem steigende Geburtenzahlen und Zuzug. Zudem haben sich in den vergangenen Jahren die Ansprüche an die Kitas geändert. „Die Öffnungszeiten sollen mittlerweile sehr flexibel sein, am besten von vor 7 Uhr bis nach 20 Uhr“, sagte Müller.

Als Reaktion darauf erwägt die Verwaltung, den Kindergarten in Bubenhausen, der derzeit saniert wird, in eine Ganztagseinrichtung umzuwandeln. Auch ein Neubau ist im Gespräch. Müller schlug allerdings vor, zunächst eine Erhebung des Landkreises Neu-Ulm abzuwarten, bevor konkrete Planungen unternommen werden. Anfang 2018 will das Landratsamt den Bedarf an Krippenplätzen, Kindergartenplätzen und den Ist-Zustand der Nachmittagsbetreuung ermitteln. Dafür sollen auch Bürger befragt werden.

Stadtrat Bernhard Jüstel (WÜW) rechnet damit, dass die Stadt ihr Angebot tendenziell erweitern muss. Vor allem wegen der Neubaugebiete in der Süd- und in der Nordstadt. Franz Josef Niebling (CSU) forderte, schon jetzt in die Planungen einzusteigen und nicht erst die Befragung des Landkreises abzuwarten. Müllers Ausblick berücksichtige nicht, dass schon nächstes Jahr junge Familien Häuser in den neu geschaffenen Wohngebieten beziehen. „Wenn man den Zuzug dazurechnet, dann reicht das nicht“, sagte Niebling. Und: „Zwei, drei Jahre muss man schon rechnen, bis ein neuer Kindergarten oder eine neue Krippe entsteht.“ Bürgermeister Wolfgang Fendt sagte, die Verwaltung könne sich bis zu den nächsten Haushaltsberatungen einen Standort für einen Neubau überlegen.

Herbert Richter (SPD) gab zu bedenken, dass die katholische Kindertagesstätte St. Maria bereits älter als 50 Jahre sei. „Da steht bald eine Sanierung an.“ Fendt berichtete daraufhin, dass sich der Träger, die katholische Pfarrkirchenstiftung Mariä Himmelfahrt, bereits bei ihm gemeldet habe. „Wir machen eine Bedarfsplanung und setzen uns dann zusammen“, sagte Fendt.

Ingeborg Dick (SPD) zeigte sich skeptisch, was flexiblere Öffnungszeiten von Kitas angeht: „Man muss auch überlegen, was man dem Kind antut.“ Größere Arbeitgeber sollten sich ihrer Ansicht nach auch darüber Gedanken machen, wie sie arbeitenden Frauen entgegenkommen könnten.

Einstimmig beschloss das Gremium, dass die Verwaltung bereits jetzt mit internen Planungen für mögliche Erweiterungen des Betreuungsangebots beginnt.