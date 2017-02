2017-02-03 13:05:00.0

Ulm Menschen, Macht und Masse

Das Stadthaus lässt seine Besucher dieses Jahr unter anderem nach Nordkorea blicken – und in die Gesichter bekannter Politiker. Was in den kommenden Monaten geboten ist. Von Dagmar Hub

Mit seinen Ausstellungen traf das Stadthaus im Jahr 2016 den Nerv der Besucher: Etwa 30000 Menschen mehr als im Jahr davor strömten 2016 zu den Stadthaus-Ausstellungen; insgesamt wurden 198400 Besucher bei Veranstaltungen, Führungen und Ausstellungen gezählt. Über den positiven zu erwartenden Haushaltsabschluss freut sich Leiterin Karla Nieraad. Besonderen Zustrom erfuhren Nick Brandts Tierporträts und die neu konzipierte Dauerausstellung zur Archäologie und Geschichte des Münsterplatzes, die im Jahr 2017 inhaltlich erweitert werden wird.

Die erste Präsentation des Jahres 2017 wird am 5. März eröffnet: In „Bilder aus Nordkorea“ zeigen drei Fotografen – Nathalie Daoust, Reinhard Krause und Julia Leeb – ganz persönliche Perspektiven auf das als derzeit am schwersten zugängliche Land der Welt. Leeb beispielsweise sucht hinter den inszenierten monumentalen Massenchoreografien der nordkoreanischen Regierung den einzelnen Menschen. Parallel zu dieser Ausstellung bringt Tommi Brem den amerikanischen Knet-Animationskünstler Bruce Bickford persönlich und in seinen Arbeiten ins Stadthaus. „Herr Bickford entdeckt ein neues Land“ wird am 11. März eröffnet.

Herlinde Koelbe, inzwischen 77, gilt als Grande Dame der deutschen Fotografie und wurde durch Projekte wie „Das deutsche Wohnzimmer“ (1980) berühmt. Die Ausstellung „Herlinde Koelbl – Mein Blick“ zeigt ab 1. Juli eine Werkschau von 1980 bis 2016 und beleuchtet unter anderem die Frage, wie sich der Mensch verwandelt, wenn er Macht durch ein Amt hat. Für eine Fotoserie begleitete Koelbl Angela Merkel, Joschka Fischer und Gerhard Schröder über Jahre. Ebenfalls im Juli eröffnet eine Ausstellung der Ulmer Fotografin Martina Dach, die Arbeiten zeigt, die ohne Auftrag entstanden.

„Tiere in der Stadt“ heißt eine Fotoschau (ab 29. September), die Wildtiere in Städten weltweit ins Bild setzt. Paradiesische Zustände in Berlin, wenn eine Wildschweinfamilie – fern von der Flinte eines Jägers – Straßen überqueren und Vorgärten durchwühlen kann, Graureiher in Müllhalden, Papageienkolonien inmitten der Stadt. Yoko Ishii fotografierte im japanischen Nara, wie die dort als Heiligtum verehrten (und sich deshalb stark vermehrenden) Rehe durch die Auslagen von Geschäften blicken.

„Outsider Art“ oder „Art Brut“, also Kunst von Laien, Kindern oder Menschen mit einer psychischen Krankheit oder einer geistigen Behinderung, ist eine Kunstrichtung, die das Stadthaus immer wieder engagiert aufgreift. Ab 17. Dezember stellen Künstler des Frankfurter Ateliers Goldstein, einer Einrichtung der Lebenshilfe, vor allem dreidimensionale Arbeiten aus; ergänzend werden Baumaschinen-Modelle des bei Sigmaringen lebenden Roland Kappel gezeigt.

Zum Stadthaus-Programm des Jahres 2017 werden auch eine Audioinstallation der Neu-Ulmerin Silke Schwarz, ein Konzert des jungen Baritons Konstantin Krimmel, die Verleihung des Förderpreises „Junge Ulmer Kunst“ und die Kinderbuchmesse „Kibum“ im Dezember gehören.

Apropos Kinder: Der Nachwuchs steht dieses Jahr erneut im Fokus. Ein umfangreiches Programm samstags zur Marktzeit (11 bis 14 Uhr) bietet Kindern bis zwölf Jahren viele kreative Möglichkeiten. So können sie etwa am 25. März und 1. April Figuren schaffen wie die von Bruce Bickford.