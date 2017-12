2017-12-22 21:40:00.0

Ulm Mesale Tolu dankt ihren Helfern - und verspricht ein Fest

Die Neu-Ulmerin ist im Club Orange übers Internet zugeschaltet. Abgeordnete Härtel berichtet von Schikanen nach der Entscheidung des Richters. Von Sebastian Mayr

Als Mesale Tolus Gesicht auf der Wand erscheint, brandet im Club Orange Jubel auf. Doch die Technik macht Probleme. Die Internet-Verbindung reißt ab, danach der Ton, schließlich das Bild. Dann, endlich, läuft alles. Tolu, die Neu-Ulmer Journalistin, die am Montag aus der Haft in Istanbul entlassen wurde, ist über Videotelefonie aus der Türkei zugeschaltet. „Ich möchte mich bei euch allen bedanken“, ruft sie und wirft ihrer früheren Lehrerin Angelika Lanninger eine Kusshand zu. Lanninger hat sich für Tolus Freilassung eingesetzt. An diesem Freitagabend in der Volkshochschule Ulm erhebt sie sich und winkt ihrer früheren Schülerin mit beiden Händen zu.

Die Neu-Ulmer Journalistin ist auf freiem Fuß, darf aber das Land nicht verlassen. Sie sagt: „Ich bin jetzt in einem größeren Gefängnis.“ Wenn sie zurück an die Donau komme, werde es eine große Feier geben, verspricht Tolu. „Gerne würde ich jetzt einen Glühwein mit euch trinken“, sagt sie. Es fallen nicht nur lockere Worte. Sie habe gelernt, dass Freiheit und Gerechtigkeit die Bausteine des Lebens seien. Danach wolle sie weiter leben. Tolu bittet ihre Unterstützer, weiter zu demonstrieren: für andere politische Gefangene in der Türkei.

Dieses Vorhaben hat Cengiz Dogan bereits angekündigt. Er hat 30 Wochen lang jeden Freitag Mahnwachen für Mesale Tolu veranstaltet. Die sollen jetzt monatlich fortgesetzt werden. Auch vor der Schalte im Club Orange hatten sich die Unterstützer in der Hirschstraße getroffen.

Abgeordnete Härtel war als Beobachterin beim Prozess gegen Tolu

Als Tolus Freilassung beschlossen wurde, war die Linken-Bundestagsabgeordnete Heike Härtel als Beobachterin im Gerichtssaal in Istanbul. Auch sie ist am Freitagabend zu Gast im Club Orange. Härtel berichtet: „Ich war erstaunt, wie stark und selbstbewusst Mesale mit ihrer langen Haft umgegangen ist.“ Härtel schildert das stundenlange Warten vor dem Gefängnis nach der richterlichen Entscheidung und eine Irrfahrt durch die Stadt auf der Suche nach Tolu. Die sei von einer Polizeiwache auf die nächste gebracht worden, bis der deutsche Botschafter Martin Erdmann so vehement auf die Freilassung der Neu-Ulmerin gepocht habe, dass sie tatsächlich frei kam.

Der Prozess gegen Mesale Tolu soll im April fortgesetzt werden. An dem Abend in Ulm überwiegt trotz der verbleibenden Unsicherheit Erleichterung. Angelika Lanninger umarmt Ali Riza Tolu. „Gut gemacht, Papa“, ruft sie und klopft ihm auf den Rücken.

Um diese Fälle ringen Deutschland und die Türkei 2017 1 von 23 vorherige Seite nächste Seite

14. Februar: Der Welt-Korrespondent Deniz Yücel stellt sich der Polizei in Istanbul, nachdem er über die Presse von einem Haftbefehl gegen sich erfahren hatte.



28. Februar: Ein Gericht nimmt Yücel wegen Terrorverdachts in Untersuchungshaft. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nennt die Entscheidung "bitter und enttäuschend".



3. März: Erdogan bezeichnet Yücel als "deutschen Agenten" und Repräsentanten der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). Berlin nennt die Vorwürfe "abwegig".



22. März: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ruft Erdogan zur Freilassung Yücels auf und fordert ein Ende seiner Nazi-Vorwürfe an die Bundesregierung.



4. April: Nach wochenlangem Drängen kann der deutsche Generalkonsul Georg Birgelen erstmals Yücel im Istanbuler Gefängnis Silivri besuchen.



12. April: Yücel, der seit Monaten in Einzelhaft sitzt, heiratet im Gefängnis seine langjährige Freundin Dilek Mayatürk. Als Ehefrau kann sie ihn in Haft besuchen.



30. April: Die Übersetzerin und Journalistin Mesale Tolu wird in ihrer Istanbuler Wohnung im Zuge einer Razzia festgenommen. Ihr Mann wurde bereits zuvor inhaftiert.



2. Juni: Tolu, die mit ihrem zweijährigen Sohn im Istanbuler Frauengefängnis Bakirköy einsitzt, erhält erstmals Besuch vom deutschen Konsulat.



5. Juli: Der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner wird bei einem Workshop türkischer Menschenrechtsorganisationen mit neun weiteren Aktivisten festgenommen.



20. Juli: Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) kündigt eine "Neuausrichtung" der deutschen Türkei-Politik an. Das Auswärtige Amt verschärft die Reisehinweise.



6. August: Die Staatsanwaltschaft fordert 15 Jahre Haft für Tolu wegen "Terrorpropaganda" und "Mitgliedschaft in einer Terrororganisation". Gemeint ist die linksextreme MLKP.



17. August: Gabriel sagt, Yücel sei nur weiter in der Türkei in Gefangenschaft, weil Erdogan ihn als "Geisel" halte.



1. September: Nach der Festnahme von zwei weiteren Deutschen in Antalya spricht sich Merkel dafür aus, die Gespräche über die Ausweitung der EU-Zollunion mit der Türkei auszusetzen.



3. September: Im TV-Duell mit dem SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz kündigt Merkel an, sich für den Abbruch der EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei einzusetzen.



8. Oktober: Die Staatsanwaltschaft fordert bis zu 15 Jahre Haft für Steudtner und die anderen angeklagten Menschenrechtler. Gabriel nennt die Haftforderung "unverständlich".



11. Oktober: Tolu kommt in Istanbul mit 17 anderen Angeklagten vor Gericht. Der Richter entscheidet, die deutsche Journalistin in Haft zu behalten.



20. Oktober: Auf dem EU-Gipfel beschließen die EU-Staaten wegen der Politik Ankaras, die Auszahlung der Vorbeitrittshilfen für die Türkei zu reduzieren.



25. Oktober: In Istanbul beginnt der Prozess gegen Steudtner und zehn weitere Menschenrechtler. Alle Angeklagten werden überraschend freigelassen.



26. Oktober: Der Spiegel berichtet, Ex-Kanzler Schröder habe sich bei Erdogan für Steudtner und die anderen Inhaftierten eingesetzt. Steudtner kehrt nach Berlin zurück.



3. November: Die Bundesregierung gibt die Entlassung eines deutschen Bürgers aus türkischer Untersuchungshaft bekannt. Einen Namen nennt sie nicht.



30. November: Kanzlerin Merkel und der türkische Präsident Erdogan telefonieren und beraten über Wege zur Verbesserung der Beziehungen.



3. Dezember: Die türkischen Behörden lockern die Haftbedingungen für Yücel. Er sitzt nach Angaben der Welt nicht mehr in Untersuchungshaft.



18. Dezember: Die Staatsanwaltschaft beantragt die Freilassung der deutschen Journalistin Tolu. Sie darf das Land nicht verlassen, der Prozess gegen sie soll im April 2018 fortgesetzt werden. (afp)

