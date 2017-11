2017-11-28 22:52:01.0

Ulm/Istanbul Mesale Tolus Ehemann kommt aus türkischem Gefängnis frei

Die Ulmer Journalistin Mesale Tolu sitzt seit Monaten in der Türkei in Haft - ebenso wie ihr Ehemann. Dieser kann nun auf seine Freilassung hoffen. Von Ludger Möllers

Suat Corlu, der Ehemann der in der Türkei inhaftierten deutschen Journalistin Mesale Tolu, ist in Freiheit: Ein Gericht in Istanbul sprach den 38-Jährigen am Dienstagabend frei. Das bestätigte Ali Rikza Tolu, der Vater Mesale Tolus, der Schwäbischen Zeitung. Es sei der erste Verhandlungstag Corlus gewesen, der ebenfalls als Journalist in der Türkei gearbeitet hatte. Zusammen mit Corlu seien 17 weitere Angeklagte freigelassen worden.

Corlu, der nur die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, war wie seiner Frau „Mitgliedschaft in einer Terrororganisation“ vorgeworfen worden. Er saß seit Anfang April in Untersuchungshaft. Seine Freilassung könnte ein Hoffnungsschimmer für Tolu sein, hieß es.

ANZEIGE

Tolu hatte in der Türkei für eine linksgerichtete Nachrichtenagentur gearbeitet. Sie wurde Ende April festgenommen, ihr wird „Mitgliedschaft in einer Terrororganisation“ und „Terrorpropaganda“ vorgeworfen. Vertreter der Bundesregierung können die Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu am 1. Dezember erneut im Gefängnis besuchen.

Freilassung von Suat Corlu: Gutes Zeichen für Mesale Tolu?

Der Prozess gegen Corlu und 17 weitere Angeklagte hatte am Dienstagnachmittag begonnen. Gegen 18.20 Uhr deutscher Zeit sprachen die Richter die 18 Männer frei, die anschließend noch einmal ins 60 Kilometer entfernte Gefängnis gebracht wurden, um offiziell aus der Haft entlassen zu werden. „Ich stehe jetzt vor dem Gefängnis und warte, gleich werde ich meinen Schwiegersohn nach Istanbul in seine Wohnung bringen“, sagte Ali Rikza Tolu, der Vater Mesale Tolus, der Schwäbischen Zeitung am späten Dienstagabend, „das ist ein großer Tag.“ Seine Tochter sei noch nicht über die Freilassung ihres Ehemannes informiert.

Deutsche Gefangene in der Türkei: Mesale Tolu und Deniz Yücel 1 von 13 vorherige Seite nächste Seite

In der Türkei sind mindestens zehn Bundesbürger aus politischen Gründen inhaftiert, die Dunkelziffer dürfte noch höher sein.



Die Inhaftierungen haben eine schwere Krise zwischen Berlin und Ankara ausgelöst.



Die Bundesregierung fordert die Freilassung der Deutschen.



Namentlich genannt werden in dem Streit immer wieder diese (Ex)Gefangenen:



Mesale Tolu (33): Am 30. April nahmen Polizisten Tolu in ihrer Wohnung in Istanbul fest, später wurde gegen sie Untersuchungshaft verhängt. Ihr Ehemann war bereits zuvor inhaftiert worden.



Tolu wird Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in der linksextremen MLKP vorgeworfen. Nach Angaben ihrer Anwältin drohen ihr bis zu 20 Jahre Haft.



Die Anklage beruft sich auf die Teilnahme Tolus an vier Veranstaltungen. Zudem soll in ihrer Wohnung Propagandamaterial gefunden worden sein.



Tolu stammt aus Ulm. In Istanbul arbeitete sie als Journalistin und Übersetzerin für die linke Agentur Etha. Sie hat ihren zweijährigen Sohn bei sich im Frauengefängnis in Istanbul.



Deniz Yücel (44): Der Welt-Korrespondent stellte sich am 14. Februar der Polizei, am 27. Februar wurde gegen ihn U-Haft verhängt. Das Gericht begründete das mit dem Verdacht der Terrorpropaganda und der Volksverhetzung.



Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan beschuldigte Yücel außerdem öffentlich, ein Terrorist und deutscher Spion zu sein, ohne dafür Belege zu präsentieren. Eine Anklageschrift hat die Staatsanwaltschaft immer noch nicht vorgelegt.



Mit dem Fall beschäftigt sich auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR).



Yücel hat neben der deutschen auch die türkische Staatsbürgerschaft. Er sitzt wie Steudtner im Gefängnis in Silivri.



Peter Steudtner (45): Der Menschenrechtler ist Ende Oktober nach mehr als drei Monaten in Untersuchungshaft freigekommen.

Ali Rikza Tolu hofft, dass nun auch Mesale Tolu beim nächsten Prozesstermin am Montag, 18. Dezember, freigesprochen wird: „Denn der gleiche Richter, der Mesale festgenommen hat, hat nun ihren Ehemann freigesprochen!“ Er gehe davon aus, „dass wir am 18. Dezember den gleichen glücklichen Abend wie heute erleben werden.“

Am späten Dienstagabend verbreitete sich die Nachricht von der Freilassung Corlus unter Freunden in Ulm wie ein Lauffeuer. Cengiz Dogan, ein Freund der Familie Tolu, wertete die Freilassung Corlus als „positives Zeichen“ für das Verfahren gegen Mesale Tolu.

Besonders der dreijährige Sohn des Ehepaars, der seit einigen Wochen bei Verwandten in Neu-Ulm lebt, habe sich gefreut: „Jetzt holen wir den Vater ab, dann die Mama!“

Ulmer Organisatoren laden zu Informationstag ein

In Ulm schließen sich mehrere Organisationen zur Hilfe für Mesale Tolu zusammen. Aus Anlass des Tags der Menschenrechte (10. Dezember), wird es am kommenden Samstag (2. Dezember) eine Unterstützungsveranstaltung geben Die Veranstaltung findet in der KZ-Gedenkstätte Oberer Kuhberg statt.

An der Initiative beteiligen sich der Gemeinderat der Stadt Ulm, ein lokales Solidaritätsbündnis, der Arbeitskreis Menschenrechtsbildung, das Anna-Essinger-Gymnasium, an dem Tolu ihr Abitur abgelegt hatte, und Ulmer Landtagsabgeordnete.

Über die aktuelle Situation seiner Schwester wird bei der Solidaritäts-Veranstaltung Hüseyn Tolu berichten.

Die Menschenrechtslage in der Türkei schildert Sibylle Thelen, Leiterin der Abteilung Demokratische Bildung der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg.