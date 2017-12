2017-12-18 08:33:00.0

Türkei Mesale Tolus Vater hofft, dass die Ulmerin heute frei kommt

Heute wird in Istanbul erneut gegen die inhaftierte Ulmerin verhandelt. Ali Riza Tolu ist vorsichtig optimistisch ist, dass seine Tochter aus dem Gefängnis entlassen wird. Von Ludger Möllers

Solidaritätskundgebungen, Lichterketten, Mahnwachen und Online-Petitionen: Vor dem heutigen zweiten Prozesstag gegen die aus Ulm stammende Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu hat sich ein breites Bündnis zusammengefunden, das nur ein Ziel hat: "Die Freilassung Mesales, meiner Tochter", sagt der Vater der Inhaftierten, Ali Riza Tolu, und beteuert: "Wir sind optimistisch!" Am Montag könnte das Gericht theoretisch die Freilassung der 33-Jährigen aus der Untersuchungshaft beschließen.

Ali Riza Tolu, ein kräftiger, grauer Mann sitzt auf dem Sofa seiner Wohnung in Neu-Ulm. Er kommt aus einer einfachen Familie: "Ganz arm." Als Kfz-Mechaniker hat er in der Kunststoffindustrie gearbeitet, Schichtdienst war selbstverständlich: "Seit meinem 14. Lebensjahr habe ich hart geschuftet, sehr hart." Leben wollte er, "mit meiner Familie ganz normal leben, so wie alle anderen auch". Luxus wollte er nie: "Nur ein wenig besser leben als die Eltern, wer will das nicht?" Seine drei Kinder zog Ali Riza Tolu nach dem Tod seiner Frau alleine groß – erfolgreich.

Seit April ist Ali Riza Tolu Tag und Nacht für seine Tochter da

Doch seit Ende April, seit der Verhaftung von Mesale Tolu ist alles anders: "Jetzt bin ich für meine Tochter da, Tag und Nacht." Um fünf Uhr morgens steht Ali Riza Tolu in Istanbul auf, wenn Besuchstag im Gefängnis ist, besorgt Alltagsbedarf für die Tochter, ist um 21 Uhr wieder daheim: "Das ist nicht das Leben, das ich führen will, für das ich gearbeitet habe."

Während Ali Riza Tolu erzählt, klingelt immer wieder das Telefon. Das ZDF vereinbart einen Termin mit ihm. Dann ruft der Privatsender RTL an: Am Montag, am Tag des Prozesses, möge Tolu für ein Interview zur Verfügung stehen. Als Gesprächspartner ist Tolu begehrt, sagt er doch klar seine Meinung. Immer wieder kritisiert er mangelndes Engagement deutscher Politiker für die Freilassung seiner Tochter: "Vor der Wahl ist mehr passiert", warf er erst kürzlich während einer Veranstaltung in Neu-Ulm der grünen Spitzenpolitikerin Claudia Roth vor. Die widersprach: Altkanzler Gerhard Schröder und Außenminister Sigmar Gabriel (beide SPD) seien sehr aktiv.

Der Ton zwischen Deutschland und Türkei habe sich normalisiert

Im Gespräch begründet der 58-Jährige seinen vorsichtigen Optimismus, seine Hoffnung auf Freilassung der Tochter: "Das deutsch-türkische Verhältnis hat sich in den vergangenen Monaten verbessert." Es gebe Gesprächskontakte, der Ton habe sich normalisiert.

Zum Auftakt des Verfahrens gegen Mesale Tolu am 11. Oktober hatte das Gericht es allerdings noch abgelehnt, die Deutsche bis zu einem Urteil in dem Verfahren auf freien Fuß zu setzen. Mesale Tolu und 17 türkischen Angeklagten wird Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen.

Wenn heute in Istanbul verhandelt wird, verfolgen über 80.000 Unterzeichner einer Online-Petition den Prozess. Die von Tolus ehemaliger Lehrerin Angelika Lanninger gestartete Initiative an Außenminister Sigmar Gabriel wächst von Tag zu Tag: Am Freitag waren es noch 4700. "Ich bin baff", sagte Lanninger den Medien. Grund für die wachsende Unterstützerschar sei, dass die Online-Plattform Campact die Petition nun in ihren eigenen Verteiler aufgenommen habe, über den sie bundesweit Tausende Menschen erreichen.

Der Tolu-Freundeskreis freut sich über diese Petition, setzt aber heute auf politische und mediale Präsenz: "Wir freuen uns, dass neben der Linken-Abgeordneten Heike Hänsel und Anwälten aus Deutschland auch Günter Wallraff zur Prozessbeobachtung in die Türkei einreisen wird."

