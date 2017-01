2017-01-23 05:09:00.0

Neu-Ulm Messe präsentiert ökologische Bau-Trends

Welche Neuheiten und Trends bei den Besuchern der „Grünen Haus Messe“ in Neu-Ulm besonders großes Interesse weckten. Von Dagmar Hub

Ökologisch Bauen liegt im Trend – und geht auf den Geldbeutel. Das zeigte sich am Wochenende in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena, wo die „Grüne Haus Messe“ Bauherren, Sanierern, Mietern und sonstigen Interessierten zahlreiche hochwertige und ebenso hochpreisige Neuheiten und Trends vorstellte. Große Themen: das Vollholz-Haus, mehr Ästhetik für die Solaranlage oder die Eigenstromanlage am Balkongeländer.

Vor dem Stand der Egglhamer Firma „Baumhaus“ blieben Familien lange stehen und immer wieder fiel das Wort vom „Traumhaus“. Kundenberater Josef Reiter erklärte Neugierigen, wie ein Haus aus ganzen Bäumen funktioniert, das ohne Nägel und ohne Leim errichtet wird – mit uralten Verzahnungstechniken wie dem Schwalbenschwanz. Das Holz könne quellen und schrumpfen, verwerfe sich aber durch die Verzahnung nicht, betonte Reiter. Auch andere Massivholzhaus-Anbieter wie Erwin Thoma aus Österreich schwärmten vom gesunden Raumklima in den leim- und chemiefreien Vollholzhüllen der Häuser, die in Punkten wie Erdbebensicherheit und Abschirmung gegen Mobilfunk ebenso glänzen wie durch eine sehr langsame Auskühlung im Winter.

Auch Inneneinrichtung aus stark duftendem Vollholz begeisterte viele Besucher: Möbelschreiner Andreas Bretschneider aus Bernstadt zeigte vom Schlafzimmer übers Kinderzimmer bis zur Wiege Möbel aus dem Holz der Arve, die auch Zirbelkiefer genannt wird und in Österreich und der Schweiz auf über 1600 Metern Höhe wächst. Bretschneider berichtete davon, dass Arvenholz nicht nur antiseptische und insektenabweisende Wirkung hat, sondern auch eine beruhigende Wirkung auf das Zentralnervensystem. Zudem sei es imstande, Schnarchen sehr zu verringern. In den vergangenen Jahren hat sich Bretschneider darüber hinaus auf Mondphasen-Holz spezialisiert. „Früher wussten die Menschen, wann man einen Baum schlagen muss, um Holz für spezielle Zwecke zu haben. Wann man einen Baum schlagen muss, damit das Holz besonders hart ist oder nicht brennt beispielsweise.“

Wem eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach bisher zu unschön aussah, der konnte auf der Messe in Neu-Ulm ebenfalls fündig werden. Mehrere Firmen wie Kempfle aus Leipheim oder Sigma aus Philippsburg präsentierten mehr oder minder unauffällige Anlagen, bei denen die stromproduzierenden Zellen in schwarze Dachplatten integriert sind. Einzelne Dachplatten können sogar direkt angesteuert werden, sodass das System auch für Dächer geeignet ist, die teilweise im Schatten liegen. Um Kosten zu sparen, geht der Trend zunehmend zur Eigenstromanlage, deren produzierter Strom nicht ins Netz eingespeist, sondern selbst verbraucht wird. Ein Problem bleibt allerdings die Speicherung des selbstproduzierten Stromes: Es gibt zwar erweiterbare Speicher, doch sind diese darauf ausgerichtet, dass der tagsüber produzierte Strom nachts verbraucht wird. In Schlechtwetterphasen müsse man herkömmlichen Strom zukaufen, war am Stand der Vöhringer Firma Läsko zu erfahren.