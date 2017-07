2017-07-31 18:30:00.0

Ulm Messerangriff in der Oststadt

Bei einem Handgemenge öffnete ein 25-Jähriger plötzlich sein Taschenmesser.

Mit dem Messer ging am Sonntagabend in Ulm ein 25-Jähriger auf seine Kontrahenten los. Die Beteiligten hielten sich nach Polizeiangaben am Abend in der Gutenbergstraße im Freien auf. Gegen 20.15 Uhr gerieten die zum Teil erheblich alkoholisierten Männer in Streit.

Als es zu einem Handgemenge kam, mischte sich der 25-Jährige ein. Er öffnete sein Taschenmesser und wollte auf einen 28-Jährigen und einen 61-Jährigen einstechen. Er verfehlte sie jedoch. Jetzt ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. (az)