2017-01-04 13:01:00.0

Ulm Messerstecher muss ins Gefängnis

Streit in der Ulmer Drogenszene endete in einer Bluttat. Ein 20-Jähriger wird zu sechs Jahren Haft verurteilt Von Michael Peter Bluhm

Der Streit ging um einen 20-Euro-Joint und hätte um ein Haar ein tödliches Ende genommen. Wegen gefährlicher Körperverletzung ist jetzt ein 20-jähriger Mann vom Landgericht Ulm zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt worden.

Dem Vorfall, am 15. Juni vergangenen Jahres, war eine Auseinandersetzung in der Ulmer Drogenszene um einen Haschischkauf in der Unterführung zum Hauptbahnhof vorausgegangen. Der Angeklagte kam zufällig vorbei und versuchte den Streit zwischen mehreren jungen Männern zu schlichten. Als einige der Streithähne mit der Polizei drohten, weil sie sich geprellt fühlten, schrillten bei dem Angeklagten die Alarmglocken. Er hatte gerade eine mehrjährige Jugendstrafe abgesessen und war vorzeitig auf Bewährung entlassen worden. Doch statt sich zurückzuziehen, verabredete er sich mit dem Hauptkontrahenten zur „Aussprache“ mitten in der Stadt auf der Promenade. Auf Facebook wurde die Sache klar gemacht. Während die Freunde der jeweiligen Kontrahenten in gebührendem Abstand warteten, begann das Treffen zwar mit einer Aussprache, doch bald danach drohte es zu eskalieren. Das körperlich überlegene und im Nahkampf erfahrene spätere Opfer sei mit erhobenen Fäusten um den Angeklagten herumgetänzelt, sagte dieser während der Beweisaufnahme vor Gericht. Doch für solche Fälle hatte der junge Mann vorgesorgt und sich extra ein Klappmesser beschafft, um sich damit notfalls Respekt zu verschaffen. Das zückte er und stach zu. Vor Gericht sagte der Beschuldigte, er habe das Opfer nur mit einem „kleinen Pikser“ einschüchtern wollen. Aber die Klinge drang mit voller Wucht tief in die linke Brust ein und verletzte die Lunge. Bis der Notarztwagen kam, hatte der lebensgefährlich Verletzte vier Liter Blut verloren und konnte in der Uni-Klinik nur durch eine Notoperation gerettet werden. Ohne die schnelle Versorgung wäre das Opfer gestorben, so der Staatsanwalt.

Was hatte den Angeklagten nur geritten, eine solche Bluttat zu begehen? Letztlich konnte diese Frage in der mehrtägigen Beweisaufnahme nicht endgültig geklärt werden. Die Freundin des Angeklagten hatte allerdings im Zeugenstand angedeutet, dass möglicherweise Kokain und Alkoholkonsum eine Rolle gespielt hätten. Insgesamt warf der Prozess vor der Jugendkammer des Landgerichts einige Schlaglichter auf die Ulmer Drogenszene, die sich offensichtlich in einer sogenannten „Puffgasse“ bündelte.

Das Gericht gelangte letztlich zugunsten des Angeklagten zur Auffassung, dass nicht – wie angeklagt – von einem versuchten Mord auszugehen sei, weil er nach dem ersten Stich vom bedingten Tötungsvorsatz zurückgetreten sei. Zeugen hatten glaubhaft bestätigt, dass er seinem Opfer auf dem Weg zum Krankenwagen sogar dessen Handy noch nachgetragen habe. „Er wollte mit dem Messer in der Auseinandersetzung obsiegen und den Mann nicht töten“, sagte der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung.

Strafrechtlich vorbelastet – wegen sexueller Nötigung

So blieb eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung übrig. Die Gesamtstrafe von sechs Jahren umfasst noch eine frühere, zum Teil abgesessene Jugendstrafe und eine sexuelle Nötigung während der Haftzeit im Jahr 2013. Da war der Angeklagte mit von der Partie, als mehrere Gefängnisinsassen einem Zellennachbarn unter der Dusche einen Besenstil in den Darm rammten. Zweieinhalb von sechs Jahren Gefängnisstraße gelten als verbüßt.