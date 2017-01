2017-01-19 17:05:00.0

Neu-Ulm Miese Masche mit Mietwohnung

Auf der Suche nach einer Bleibe in Neu-Ulm ist eine Studentin an einen Betrüger geraten.

Wie die Polizei berichtet, kam Anfang Januar über ein Immobilienportal im Internet ein Kontakt zwischen der jungen Frau und dem vermeintlichen Eigentümer einer Wohnung in der Steubenstraße in Neu-Ulm zustande. Der angeblich in Italien wohnhafte Besitzer der Wohnung war mit einer Besichtigung durch die Mietinteressentin in seiner Abwesenheit einverstanden und schlug vor, die Schlüssel gegen einen Betrag von über 1300 Euro zu übersenden.

Den Betrag sollte die Studentin auf ein Konto in Italien überweisen und würde ihr bei Wohnungsübergabe zurückerstattet werden. Die 21-Jährige wurde dann jedoch stutzig, als sie feststellte, dass die im Internet gezeigten Bilder definitiv nicht aus der Steubenstraße stammen. Zur Überweisung kam es nicht. Die junge Frau zeigte den versuchten Betrug bei der Polizei Neu-Ulm an. Die Ermittlungen zum Inhaber des italienischen Kontos dauern an. (az)