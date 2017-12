2017-12-09 07:00:00.0

Ulm Millionen-Schaden an der Ludwig-Erhard-Brücke

Das Bauwerk muss schnell saniert werden, sonst könnten Teile der Brüstung abstürzen. Eigentlich soll die Lebensdauer deutlich länger sein. Wie es jetzt weitergeht. Von Thomas Heckmann

Die Ludwig-Erhard-Brücke in Ulm muss saniert werden. Es droht die Gefahr, dass sich ein Teil der Brüstung löst und 15 Meter in die Tiefe stürzt – auf die darunter verlaufende Bahnstrecke. Die Arbeiten sind kompliziert und sollen rund eineinhalb Million Euro kosten.

Eigentlich sollten Straßenbrücken dieser Art rund 40 Jahre halten. Die Ludwig-Erhard-Brücke ist erst 1989 errichtet worden. Bei einer turnusmäßigen Prüfung waren den Spezialisten der Stadt Risse an der Brüstung aufgefallen. Die Ingenieure testeten, wie tief die Risse gehen und ob dort mit Streusalz vermischtes Wasser eindringen kann. Als sie die Schlitze an aufmeißelten, rutschte das Werkzeug in einen Hohlraum. Fingerdicke Spalte ließen Wasser ungehindert eindringen. Wenn das Wasser darin gefriert, kann es Sprengkraft entwickeln. Zudem waren mehrere Eisenstäbe im Beton eingekerbt.

Die Brücke ist auf 180 Metern Länge sanierungsbedürftig

Ortstermin an der Südseite der großen Brücke, die sich vom Blaubeurer Tor über die Bahngleise in Richtung Innenstadt spannt. Die Ingenieure Gerhard Fraidel und Karlheinz Schüle haben einen großen mobilen Kran bestellt und ein Unternehmen beauftragt, dass mit einer riesigen Säge Beton zersägen kann. Ein Stück der Brüstung muss herausgesägt werden. Nur so erhalten die Ingenieure Gewissheit, was an der Brücke beschädigt ist. Nach gut einer Stunde Arbeit zeigte sich das befürchtete Bild. Beim Bau der Brücke war der Hohlraum offenbar nicht auf einmal mit Beton gefüllt worden, sondern auf zweimal – und mit Material verschiedener Qualität. Am Übergang haben sich Spalte gebildet, in die Wasser eindringen und durch die Ausdehnung beim Gefrieren zerstörende Kräfte entwickeln kann, die Teile wegsprengen.

Die Prüfingenieure stuften die Brüstung auf mindestens 180 Metern Länge als sanierungsbedürftig ein. Wenn hier nicht in den nächsten Monaten gehandelt wird, kann sich ein Betonteil lösen und auf die 15 Meter tiefer liegende Bahnstrecke stürzen. Eigenartigerweise gibt es die Schäden aber nur auf der Südseite, nicht auf der Nordseite.

Eigentlich hätte die Ludwig-Erhard-Brücke erst in zwölf Jahren saniert werden sollen

Wie die Brüstungsteile in den nächsten Monaten abgenommen werden, muss nun ermittelt werden. Nicht überall kann man mit einem Kran von unten aus arbeiten. Auch sind einige Gleise mit einer 15000 Volt starken Oberleitung überspannt. Diese muss für die Arbeiten abgeschaltet werden, daher ist eine Abstimmung mit der Bahn erforderlich. Außerdem muss für die Zeit, während der die Brüstung fehlt, ein neuer Absturzschutz für Fußgänger und Radfahrer montiert werden.

Normalerweise wird die Haltbarkeit einer solchen Straßenbrücke auf 80 Jahre ausgelegt, eine Vollsanierung ist dann nach 40 Jahren fällig. Die vorzeitigen Arbeiten werden nach einer ersten Schätzung auf rund 1,5 Millionen Euro veranschlagt. Wie schnell die Sanierung abgewickelt wird, ist laut Ingenieur Fraidel noch unklar. „Wir müssen mit dem vorhandenen Personal auskommen“, sagt er.

Auch andere Brücken in der Stadt müssen saniert werden. Die Wallstraßenbrücke wurde erst in dieser Woche in Nachtarbeit von unten untersucht. An der Brücke über die Harthauser Straße wird gerade gearbeitet und auch die Neubauplanungen für die Adenauerbrücke kommen auch noch auf die Stadt zu.