2017-01-27 04:57:00.0

Ulm/Neu-Ulm Millionen für die Zeitenwende

Die Handwerkskammer investiert kräftig in das Berufschulzentrum auf dem Kuhberg. Warum Funktionäre dennoch von einer massiven Benachteiligung sprechen. Von Oliver Helmstädter

Vor sechs Jahren dachte kaum ein Abiturient an ein Handwerk, wenn er seine berufliche Karriere im Sinn hatte. Lediglich 3,5 Prozent der Auszubildenden im Gebiet der Ulmer Handwerkskammer hatten 2011 die Hochschulreife in der Tasche. Dieser Wert hat sich nun mehr als verdreifacht: Im vergangenen Jahr hatten 12,9 Prozent ein Abi. „Wir brauchen auch die Guten, weil wir technologisch anspruchsvoll sind“, sagte Tobias Mehlich, der Geschäftsführer der Ulmer Handwerkskammer bei der Vorstellung eines Investitionsprogramms, das diesem gestiegenen Anspruch der beruflichen Bildung Rechnung tragen soll. 7,5 Millionen steckt das „Rathaus des Handwerks“ in das 1972 gegründete Ulmer Berufsbildungszentrum, das jährlich über 2800 Auszubildende durchlaufen.

Auf einer Fläche von 3300 Quadratmetern entstehen bis Ende 2018 auf Stelzen über den Parkplätzen zwei neue Gebäude. 17 Ausbildungsberufe profitieren von den Investitionen, so Mehlich. Von den Metallbauern, Malern, Schreinern bis hin zu den Fliesenlegern. Die Kosten übernimmt zu 45 Prozent der Bund, zu 25 Prozent das Land und zu 30 Prozent die Handwerkskammer. Neben dem Bau von speziellen Werkstätten - etwa für Heizungsbauer oder Elektrotechniker – soll das ganze Haus als ein einziges Lehrgebäude angelegt sein. Die Rollladenbauer etwa, üben an den Rollläden des Gebäudes und und die Heizungsbauer müssen mit dem hauseigenen Blockheizkraftwerk und der digitalen Steuerung der Heizung lernen umzugehen.

ANZEIGE

Aus Sicht von Mehlich ist im Umgang mit dem Handwerk in der Politik eine Zeitenwende überfällig, bei der Ulm mit dem Bau des neuen Berufsschulzentrums eine Vorreiterrolle einnehme. Durch den Hochschulpakt würde die akademische Bildung nämlich ungerechtfertigterweise bevorzugt: Während dadurch drei Milliarden Euro für Unis und Co geflossen seien, sei die berufliche Bildung im vergangenen Jahr nur mit 71 Millionen Euro gefördert worden. „Was wir jetzt brauchen ist eine Exzellenz-Initiative für das Handwerk“, sagt Mehlich. Denn bis 2030 ist der Bedarf an handwerklich ausgebildeten Fachkräften laut einer Studie (wir berichteten) zehnmal höher als an Akademikern. Mehlich: „Wer in die berufliche Bildung investiert, betreibt vorausschauende Wirtschaftspolitik.“ Zudem verwischen die Grenzen zwischen beruflicher Bildung und Hochschule weiter: Im Gebiet der Ulmer Handwerkskammer lernen aktuell 89 Auszubildende trial – mehr als doppelt so viel wie 2015. Das triale Studium verbindet eine Ausbildung im Handwerk mit einer Meisterfortbildung und einem betriebswirtschaftlichen Bachelorstudium.

Das Handwerk müsse noch viel Aufklärungsarbeit betreiben, das das Thema Benachteiligung sei in der Politik noch nicht angekommen sei, wie Mehlich jüngst bei einem Gespräch mit dem baden-württembergischen Ministerpräsident Winfried Kretschmann festgestellt haben will.

Die 18000 Mitgliedsbetriebe der Handwerkskammer Ulm verzeichneten im vergangenen Jahr einen Schub nach vorn, wie es Joachim Krimmer, der Präsident der Handwerkskammer ausdrückte. 72 Prozent aller Betriebe in Ulmer Zuständigkeit betonen ihre aktuell gute wirtschaftliche Situation, lediglich vier Prozent bewerten ihre Lage als schlecht. Bei der Nachbarkammer, die ihren Sitz in Augsburg hat und für Neu-Ulm zuständig ist, sieht es nicht anders aus: Die große Mehrheit, das sind 91 Prozent, beurteilen ihre geschäftliche Situation mit gut oder befriedigend. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von vier Prozentpunkten. Das Branchen-Ranking wird von Nahrungsmittelbetrieben angeführt. Unglaubliche 100 Prozent sind mit ihrer Geschäftslage zufrieden. Die Kunden spüren die gute Lage der Handwerksbetriebe – zumindest gefühltermaßen - in steigenden Preisen. Krimmer nennt es so: „Der Verdrängungswettbewerb hat ein Ende.“ Das Handwerk könne nun die Preise durchsetzen, die für das Überleben des Betriebs notwendig seien. Durch den harten Winter seien beispielsweise im Heizungsbau die Kapazitäten ausgereizt. Längere Wartezeiten seien die Folge.