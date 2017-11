2017-11-24 07:00:00.0

Ulm Millionendiebe müssen für Jahre ins Gefängnis

Das Urteil im Prozess um einem fingierten Raubüberfall auf der A8 ist gefallen. Der Richter verrät ungewöhnliche Details. Von Michael Peter Bluhm

Zu Freiheitsstrafen zwischen drei und fünf Jahren hat das Landgericht Ulm fünf Männer verurteilt. Der Grund: gemeinschaftlicher Diebstahl in besonders schwerem Fall und Vortäuschung einer Straftat. Die Männer waren an einem fingierten Raubüberfall auf einen Werttransporter auf einem Autobahnparkplatz beteiligt und hatten Uhren im Wert von mehreren Millionen Euro erbeutet. Das Gericht ordnete die Rückgabe der Beutelanteile an. Das bedeutet, dass die Männer nicht vorzeitig aus der Haft entlassen werden können, solange sie dem nicht nachkommen.

Beim Hauptangeklagten aus Berlin beträgt der Anteil mehr als eine Millionen Euro, bei den Mittätern liegen die Forderungen im oberen fünfstelligen Eurobereich. Der Vorsitzende Richter sprach von einer die minutiös von langer Hand geplanten Tat. Drahtzieher war ein kokainsüchtiger professioneller Skatspieler aus Berlin, der sein aufwendiges Leben nicht mehr finanzieren konnte. Unter seinen Skatbrüdern fand er Männer, die bereit waren, mit ihm durch ein Verbrechen an viel Geld zu kommen.

Ein Teil der Beute fehlt bis heute

Mehrere Monate tüftelte der vorbestrafte Mann, dann stieß er auf den Fahrer einer Werttransportfirma im Stuttgarter Raum, der dem Vorschlag sofort zugänglich war, einen fingierten Raubüberfall auf sein Fahrzeug zu veranstalten. Die Idee reifte Anfang Januar 2017, als ein Werttransport von 728 Luxusuhren und drei Schmuckstücken im Gesamtwert von mehreren Millionen Euro anstand. Nachdem der Fahrer seinen Beifahrer überzeugt hatte, sie am Coup zu beteiligen, trugen sich beide für eine Wochenendfahrt zu einer Luxusmesse in Oberschleißheim bei München und zurück ein.

Wie es der Plan vorsah, machten sie auf dem Rückweg Halt auf dem Lkw-Rastplatz am Drackensteiner Hang an der A8, wo die Komplizen warteten, während der Drahtzieher in Berlin über Whatsapp über den Ablauf informiert wurde. Die Fahrer ließen sich fesseln und im gepanzerten Wagen einsperren, nachdem neun verplombte Wertsäcke ausgeladen waren. Zwei Drittel der Beute wurden in einen Transporter, ein Drittel in einen Pkw geladen. Beide Autos sollten nach Berlin fahren, wo der Hauptangeklagte wartete. Doch nur der Pkw kam an. Der Fahrer des Transporters ist bis heute verschwunden. Bis zuletzt schwieg der Hauptangeklagte über die Identität und den Verbleib des Mannes.

Ein Angeklagter wird am Tag vor seiner Hochzeit verhaftet

Wie geplant befreiten sich die Fahrer nach 45 Minuten und alarmierten die Polizei, die schnell Verdacht schöpfte. Zwei Tage nach der Tat platzte der Traum vom Millionenglück, das die Hintermänner unter sich aufteilen wollten. Die Fahrer sollten mit einem deutlich geringeren Anteil abgespeist werden. Ein Berliner Informant führte die Polizei auf die Spur der Täter.

Durch den Diebstahl wurden die Transportfirma sowie die Uhrenunternehmen in Mailand und Monaco massiv geschädigt, sagte der Richter. Er berichtete, dass einer der Angeklagten einen Tag vor seiner Hochzeit verhaftet wurde. Ein weiterer Angeklagter ist Berufssoldat. Er trug bei der Tat als einziger eine Waffe. Bis auf den suchtkranken Drahtzieher lebte keiner der nicht vorbestraften Angeklagten in wirtschaftlicher Not. Sie hatten sich von der vermeintlichen Genialität des Plans und der Hoffnung auf viel Geld blenden lassen. Statt in Saus und Braus’ zu leben, werden sie jetzt für Jahre weggesperrt. Danach wartet der Gerichtsvollzieher auf sie, um ihre Anteile an der verbliebenen Beute einzutreiben.