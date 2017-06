2017-06-28 07:38:31.0

Ulm Millionenschaden: Großbrand zerstört Sägewerk in Ulm

In einem Sägewerk in Ulm ist ein Großfeuer ausgebrochen. Der Betrieb stand am frühen Mittwochmorgen komplett in Flammen.

Großbrand in Ulm: Die Feuerwehr war mit rund 80 Kräften im Einsatz. Foto: Thomas Heckmann