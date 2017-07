2017-07-12 15:24:00.0

Neu-Ulm Missglücktes Parkmanöver unter Medikamenteneinfluss

Beim Einparken hat ein Mann in Neu-Ulm zwei Autos beschädigt. Laut Polizei stand er unter starkem Medikamenteneinfluss.

Dieser Einparkversuch ist gründlich schief gegangen: Ein Autofahrer hat am Dienstagmittag in einer Parklücke gleich zwei Fahrzeuge beschädigt – nicht nur das: Er war nciht etwa mit seinem Auto unterwegs, sondern mit dem einer Bekannten. Den Grund für die missglückte Aktion fand die Polizei schnell heraus: Der Mann stand unter starkem Medikamenteneinfluss und war daher völlig benebelt.

Nach Angaben der Ermittler wollte der 44-jährige Ulmer mit dem Wagen vor einem Wohnhaus in der Brückenstraße einparken. Da er schief in der Lücke stand, setzte er nochmals zurück und stieß dabei mit einem auf der Straße stehenden Wagen zusammen. Er vereinbarte mit der Fahrerin des Fahrzeugs, sich wenig später in der Nähe zum Austausch der Daten zu treffen. Als der 44-Jährige wieder in seinem Fahrzeug saß und losfahren wollte, touchierte er den vor ihm stehenden Wagen, der dadurch ebenfalls leicht beschädigt wurde. Jetzt kam auch die Polizei dazu: Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz eines Führerscheins war und zudem unter dem Einfluss von starken Medikamenten stand.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Nun wird gegen ihn wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Gegen die Fahrzeughalterin, eine 50-jährige Frau aus Fichtenau, wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren wegen Ermächtigung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Bei den Unfällen entstand ein Schaden von insgesamt 3500 Euro.