2017-10-02 20:00:00.0

Holzheim Mit Feuereifer bei der Sache

Großes Interesse am „Tag der offenen Tür“ der Feuerwehren in Holzheim. Dabei gibt es gleich zwei Premieren. Von Willi Baur

Gleich zwei Premieren gab es am Sonntag beim „Tag der offenen Tür“ der Freiwilligen Feuerwehren Holzheim und Neuhausen: So präsentierte sich die im Laufe des Jahres aufgebaute Jugendgruppe mit einer Löschübung erstmals der Öffentlichkeit – und mit der unlängst erworbenen mobilen Rauchschutzdruckanlage stellten die Wehren ihre technische Neuheit vor.

„Es macht schon Spaß“, bekundete Kalle Bieniasz, gerade mal 13 Jahre alt und wohl einer der Wortführer der siebenköpfigen Jugendgruppe. Wobei die ernste Miene so gar nicht zur Aussage passte. Aber der Holzheimer Feuerwehrnachwuchs hat offenbar begriffen: Der Dienst an Schlauch und Spritze ist eine durchaus ernste Sache. Dementsprechend gingen die Mitglieder der Gruppe, unter der Anleitung von Daniel Guther, gekonnt und im wahrsten Sinne des Wortes mit Feuereifer zu Werke. Bestens vorbereitet waren sie auch. „Wir haben vorher schon eine Sonderübung eingeschoben“, verriet Kommandant Albert Sailer. Ansonsten wurde in den vergangenen Monaten regelmäßig trainiert, alle zwei Wochen im Wechsel montags oder dienstags. „Eigentlich beherrschen sie schon alle Grundaktivitäten“, bestätigte Sailer, „nur die Motorspritzen und Löschfahrzeuge sind natürlich noch tabu.“

ANZEIGE

Der gesamte Fuhr- und Gerätepark im Einsatz war dagegen zuvor bei der Schauübung der beiden Wehren an und in der künstlich verrauchten TSV-Turnhalle, wo die Suche nach einer vermissten Person simuliert wurde. „In solchen Fällen ist unsere neue Rauchschutzdruckanlage eine wertvolle Hilfe“, erklärte der Neuhausener Kommandant Michael Kling. Allerdings müsse der Umgang mit dem Gerät auch geübt werden.

Wertvolles muss indes nicht unbedingt teuer sein, wie ein Gefährt am Rande der Szene bewies. „Unser neuer Schlauchwagen Baujahr 1955“, so Kling mit leichtem Grinsen. Der Transporter sei überaus nützlich für die Löschwasserversorgung über weite Strecken. „Die 600 Meter Schlauch können im Fahren ganz schnell abgerollt werden.“ Damit könne der Wagen auch bei einem Brand in Neuhausen eingesetzt werden, wenn Wasser aus der Leibi benötigt werde.