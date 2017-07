2017-07-30 21:04:00.0

Blaustein Mit dem Auto im Maisfeld gelandet

Eine 66-Jährige kam am frühen Sonntagmorgen bei Blaustein von der Straße ab.

Aus Unachtsamkeit ist eine 66-jährige Autofahrerin am Sonntag kurz nach 1 Uhr bei Blaustein von der Straße abgekommen. Wie die Ulmer Polizei mitteilt, landete sie daraufhin mitten im Maisfeld. Die Frau war zwischen Asch und Wippingen unterwegs. Sie war mit ihrem VW Golf offensichtlich in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen. Nachdem sie einen Leitpfosten umgefahren und einen Feldweg überquert hatte, fuhr sie eine etwa vier Meter hohe Böschung hinunter und verschanzte sich in einem Maisfeld. Dabei wurde das Auto der Frau stark beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mindestens 7000 Euro. Ein ebenfalls im Fahrzeug sitzender Beifahrer blieb unverletzt. Da aus dem VW Golf Öl auslief, musste die Wippinger Feuerwehr dieses binden. Das Auto der Frau wurde von einem herbeigerufenen Abschleppdienst geborgen. (az)