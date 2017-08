2017-08-01 12:53:00.0

Vöhringen Mit dem Bulli durch Europa

Daniel Ogaj und Jane Ruf aus Vöhringen waren lange mit ihrer Tochter auf Reisen. Doch dann gab es eine unerwartete Panne – und das Abenteuer stand vor dem Aus. Von Ursula Katharina Balken

Der Tisch im Wohnzimmer ist ein Unikat: Eine ovale Glasplatte liegt auf einem hell glänzenden Motorblock, der einmal einen BMW-Sechszylinder angetrieben hat. Das große blaue Serviceschild von VW – weiße Schrift auf blauem Grund – ist das Nächste, was auffällt. „Ja, damit hat es eine besondere Bewandtnis“, sagt der 29-jährige Daniel Ogaj lachend und Jane Ruf, 28 Jahre alt, kann nur zustimmend nicken und „oh ja“ seufzen. 23000 Kilometer ist das Paar mit seiner einjährigen Tochter Salia durch Europa getourt, vom Norden bis zum Balkan. Damit erfüllten sie sich einen Traum.

Es sollte eine Fahrt abseits der gängigen Touristenrouten werden. Gerade das schätzt das Paar, „ein bisschen Abenteuer erleben“. Das wohl größte Abenteuer waren dann nicht die unbekannten Länder, schier undurchdringlichen Wälder, das Wolfsrudel, das sie im Apennin beobachteten oder das Zelt auf dem Autodach aufzubauen. Nein, das Abenteuer entwickelte sich durch eine technische Panne. Irreparabel, weil der Zahnriemen am VW Pick-up Amarok gerissen war. Der eigens für die Reise gekaufte Wagen gab mitten in der Pampa bei 106000 Kilometern den Geist auf, im Grenzbereich zwischen Kosovo und Montenegro. Ein Niemandsland für VW-Werkstätten. „Da bewahrheitete sich nicht der alte VW-Slogan ,und läuft und läuft und läuft‘“, sagt Ogaj. Aber Verzweiflung sieht anders aus. Für beide war der Traum nicht vorbei, sondern Improvisation gefragt.

Keine Autowerkstatt weit und breit

Die Idee, einfach der Nase nach zu fahren, abseits von einschlägigen Routen, schlummerte schon lange im Bewusstsein des Paares. Durch die Elternzeit stand ihnen Zeit für die Traumreise zur Verfügung. Am 15. März vergangenen Jahres ging es los. Ogaj machte sich daran, den Amarok für die Reise vorzubereiten. Er ist das, was man in Schwaben einen „Baschtler“ nennt. Aber keiner, der nur irgendetwas ausprobiert. Er weiß genau, was wo im Auto steckt und was für die Reise optimiert werden sollte. Wochenlang tüftelte er am Fahrzeug herum. Unter dem Auto wurden alle wichtigen Teile, die bei Unebenheiten auf den Straßen Schaden nehmen konnten, mit Blech verkleidet. Der Wagen wurde höhergelegt, um Hindernisse bewältigen zu können. Die Ladefläche hat er vergrößert, zwei zusätzliche Autobatterien eingebaut. Und dann gab es noch das Dachzelt, der Hort zum Schlafen, wasserdicht und leicht montierbar.

Vor der Reise hatte der 29-Jährige grob die Route festgelegt und sie vom Laptop auf sein Tablet übertragen. Die beiden Batterien lieferten genug Strom, um Handy und Tablet aufzuladen und für einen 35-Liter-Kühlschrank. Im Gepäck waren ein Gaskocher mit Ersatzkartuschen und ein selbst konstruierter Adapter, um überall Gas nachfüllen zu können. Mit dabei war nur wenig Bargeld. „Wir hatten 800 Euro dabei und vertrauten auf die Bankautomaten“, erzählt Ogaj. Die Fahrt führte zunächst von Frankreich nach Korsika, dann nach Italien, Tschechien, Polen, in die Slowakei und nach Ungarn. Anschließend ging es in Richtung Norden, um Litauen, Lettland und Estland kennenzulernen. Und dann zurück zum Balkan, nach Kroatien, Bosnien, Mazedonien und Albanien.

Die Menschen waren sehr hilfsbereit

Dann kam der Tag, an dem der Traum zu Ende geträumt schien. „Im Grenzbereich zwischen Bosnien und Montenegro tat es einen Ruck, als hätten wir ein Wildschwein überfahren. Der Wagen stand. Ich sah nach und stellte fest, es war ein Zahnriemenriss – also Motorschaden“, sagt Ogaj. Es stellte sich schnell heraus, dass der in den Ländern nicht zu beheben war. Sie buchten einen Flug nach Stuttgart. Aber erst einmal musste der Wagen von der Straße. „In Trebnize in Bosnien erfuhren wir, dass der Wagen nicht zu reparieren war.“ Noch heute schwärmen die beiden von der Hilfsbereitschaft der Menschen. Der Fahrer des Abschleppwagens entpuppte sich als Helfer in der Not. „Er fuhr uns überall hin, sogar bis nach Dubrovnik, die einzige Möglichkeit, um nach Stuttgart zu kommen.“ Was aber tun mit den Dingen, mit denen das Auto vollgepackt war? „Wir haben alles verschenkt. Der Wagen wurde später vom ADAC abgeholt.“

Zurück in Vöhringen ging Daniel Ogaj für vier Tage in „Klausur“, wie er den Reparaturstress lachend nennt. „Ich hatte einen Bulli hier in Vöhringen stehen und den wollten wir zur Weiterfahrt nutzen.“ Die Macken in der Elektrik trieb er dem Auto aus, verlegte neue Kabel und siehe da, er lief zuverlässig. „Das machte Mut. Wir setzten unsere Reise durch Europa fort.“ Mit geliehener Ausstattung ging es weiter. Fünf Monate waren sie mit dem Pick-up unterwegs, der letzte Monat wurde im Bulli absolviert.

Viele Erinnerungen haben die beiden mitgebracht. „An einem Strand trafen wir Mazedonier, die keinen Gaskocher hatten. Wir verliehen unseren, der war sehr teuer und wir bekamen ihn tatsächlich per Post zurück.“

Das sind Gänsehauterlebnisse, gesteht das Paar. Bedrohliches sei ihnen auf der Fahrt fast nichts widerfahren. „Wir haben im Apennin ein Wolfsrudel entdeckt, so 15 Meter entfernt.“ Für Jane Ruf ein Grund, nach oben ins Zelt zu kriechen.