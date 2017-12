2017-12-22 07:03:00.0

Pokalspiel Mit dem Schießener Schal zum Bayern-Sieg

Uli Hoeneß löst sein Versprechen ein: Der Bayern-Präsident trägt das Geschenk des Fanclubs Red-White-Dynamite. Wahrscheinlich nicht zum letzten Mal. Von Carolin Oefner

Uli Hoeneß hat sein Versprechen vom Wochenende gehalten: Der Präsident des FC Bayern München hat den Schal des Schießamer Fanclubs Red-White-Dynamite beim Pokalspiel gegen Borussia Dortmund getragen.

Wie berichtet, hat der gebürtige Ulmer am Samstagabend die Bayernfreunde in Schießen besucht. Die Anhänger des Fußballrekordmeisters feierten den Bayern-Boss, der sich in der restlos vollen Sporthalle für die Fans viel Zeit nahm. Es war für sie ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Das zweite Geschenk gab es dann Mittwochabend im Stadion, als Hoeneß den Schießener Vereinsschal trug.

Die Mitglieder des Fanclubs sind stolz und glücklich. „Wir haben schon vor dem Spiel auf der Stadionleinwand gesehen, dass Uli Hoeneß sich wirklich unseren Schal umgehängt hat“, sagt Fanclub-Vorsitzender Roland Held im Gespräch mit unserer Zeitung. Nachdem der Schal ihm zu Beginn nur locker um den Hals hing, hat Hoeneß ihn während des Pokalspiels richtig gebunden.

Das Schießamer Logo ist im Fernsehen zu sehen

Das Logo der Bayernfreunde aus Schießen war deutlich auf den Bildern im Fernsehen und auf der Leinwand im Stadion zu sehen. „Das ist so toll, dass er sich wirklich daran erinnert“, sagt Held. Die Schießamer sind mit 64 Mitgliedern im Doppeldecker-Bus zum Pokalspiel nach München gefahren. Und beinahe hätten sie den Moment verpasst, in dem der Bayern-Chef mit Schal gezeigt wurde: Sie standen im Stau. 15 Minuten vor Spielbeginn „haben wir uns zwischen die anderen Stehenden gequetscht, die waren erst mal nicht so glücklich“, sagt Held und lacht.

Während der Busfahrt nach München lief auf den Bildschirmen noch einmal ein Video über den Besuch des Präsidenten in Schießen. Seine Rede, die Begeisterung der Fanclub-Mitglieder und Ausschnitte der verschiedenen Medien, die über den besonderen Gast berichtet haben. Doch selbst wenn das Video nicht alles noch einmal gezeigt hätte – vergessen werden es die Schießener nicht. „In unserer Whatsapp-Gruppe geht’s total ab, alle sind elektrisiert“, sagt Held.

An eben diesem Abend fragte Uli Hoeneß gleich zu Beginn, ob die Schießamer einen eigenen Vereinsschal haben. Als Roland Held dies bejahte, wollte der Bayern-Boss sofort einen haben. „Wir haben ihm den Schal nicht aufgedrängt, er wollte ihn von sich aus“, erinnert Roland Held sich. Nun besitzt der Bayern-Präsident den Jubiläumsschal des Schießamer Fanclubs Red-White-Dynamite, der anlässlich des 20-jährigen Bestehens im vergangenen Jahr angefertigt wurde.

Die Mitglieder des Fanclubs sind „überglücklich“

Doch das gute Stück liegt nicht nur bei Uli Hoeneß im Kleiderschrank – zumindest nicht nach dem Sieg im Pokal-Achtelfinale gegen den BVB. Denn der Bayern-Präsident hat den Schießenern ein weiteres Versprechen gegeben: Wenn der FC Bayern gegen Borussia Dortmund gewinnt, „trage ich ihn zusammen mit meinem bis zum Saisonende“. Darauf erhielt er von den rund 300 anwesenden Mitgliedern tosenden Beifall. Und hat mit dieser Aussage nun mindestens 300 Beobachter mehr, die seine Schal-Wahl bei den noch ausstehenden Spielen begutachten.

„Wir sind überglücklich“, sagt Roland Held: über den Besuch von Uli Hoeneß und über sein gehaltenes Versprechen. „Für uns Ältere war sein Besuch ein Riesen-Erlebnis, an das wir immer zurückdenken werden.“ Vor allem bleibe allen im Gedächtnis, wie natürlich und nett Hoeneß sei. Am Ende seines Besuchs wurde der Präsident zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt, der bereits über 1000 Mitglieder hat und damit einer der großen FC-Bayern-Fanclubs ist.

Vielleicht durften die Mitglieder auch deswegen spaßeshalber über die Zukunft von Trainer Jupp Heynckes abstimmen. Mit 300:0 Stimmen hat der Schießamer Fanclub beschlossen, dass Heynckes bleiben muss. Das werde er dem Jupp mitteilen, sagte Hoeneß im Vereinsheim. Und das tat er auch. Mehrere Medien griffen die ungewöhnliche Abstimmung auf – auch Gerhard Delling brachte Hoeneß’ Aktion beim Schießener Fanclub am Mittwochabend in der ARD-Sportschau noch einmal ins Spiel und fragte bei Jupp Heynckes nach. Der wollte dieses Thema nicht kommentieren. Auch so wurde er nach dem Sieg von den Schießenern gefeiert.