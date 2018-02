2018-02-01 06:00:00.0

Holzheim Mit komplettem Vorstand ins Jubiläumsjahr

Der Männergesangverein Holzheim hat eine lange Zeit vakante Stelle im Führungsteam besetzen können. Ein großes Fest steht bevor. Von Willi Baur

Die personelle Lücke ist geschlossen. Die Mitglieder des Männergesangvereins Holzheim, kurz MGV, haben Peter Meyer zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Damit hat der Verein wieder einen kompletten Vorstand. Die wichtige Position in der Führungsmannschaft war seit geraumer Zeit vakant gewesen.

Gleichzeitig sind die weiteren Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt worden: Horst Weber als Vorsitzender, Elisabeth Weber als Schriftführerin und Rainer Lippert als Kassenwart. Ebenfalls im Amt bleiben die beiden Kassenprüfer Eduard Sonntag und Adolf Frank.

Wie ein roter Faden zog sich das anstehende Vereinsjubiläum durch die Versammlung. Bekanntlich will der MGV am 7. Juli in der TSV-Turnhalle sein 150-jähriges Bestehen feiern. Dem Vereinschef Horst Weber zufolge soll das musikalische Programm des Abends vom eigenen Chor gemeinsam mit zwei befreundeten Chören gestaltet werden, aller Voraussicht nach mit denen des MGV Roth/Berg und der Sängertreu Neu-Ulm.

Dem Bericht des Vorsitzenden wie dem von Dirigent Rainer Lippert war zu entnehmen, dass sich der eigene Chor bereits intensiv auf das Festkonzert vorbereitet. Zu diesem Anlass wurde eigens ein Projektchor eingerichtet. Ihm haben sich demnach 25 zusätzliche Sänger angeschlossen, fünf von ihnen seien dem Verein auch als Mitglied beigetreten.

Weber freute sich über die aktuelle Entwicklung: „Das lässt hoffen.“ Ebenso lobenswert ist aus seiner Sicht der Probenbesuch mit rund 90 Prozent an 34 Übungsabenden. Wie Lippert als Schatzmeister berichtete, habe sich das Jubiläum in den Vereinsfinanzen bereits niedergeschlagen, insbesondere wegen des Kaufs von Notenmaterial.

Davon unabhängig bedauerte der Kassenwart einen „deutlichen Spendenrückgang“. Gleichwohl sei die Finanzierung des Jubiläums gesichert. Zum einen erwarte der Verein dadurch auch zusätzliche Einnahmen, zum andern sei dem MGV vom örtlichen Vereinsring ein respektabler Zuschuss aus dem Dorffesterlös zugesichert worden.