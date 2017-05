2017-05-17 11:00:00.0

Senden Mit neuen Seilen wird das Stromnetz verstärkt

Der Betreiber Amprion will mit möglichst geringen Eingriffen die Übertragungsleistung erhöhen. Das hat Auswirkungen in Senden Von Jens Noll

Um den Strom, den Windkraftanlagen in Norddeutschland erzeugen, nach Süden zu bringen, ist ein Ausbau des Stromnetzes erforderlich. Auch das Netz zwischen Senden, Erbach und Wangen im Allgäu soll nach dem Willen des Gesetzgebers verstärkt werden. Das umzusetzen ist Aufgabe des Netzbetreibers Amprion. Dessen Ingenieure wollen mit möglichst geringen Eingriffen die Leistung erhöhen.

Statt eine ganz neue Stromtrasse zu bauen, werde man bei der bestehenden Trasse ansetzen, sagt Jörg Weber, ein Sprecher des in Dortmund angesiedelten Unternehmens. Fachleute bezeichnen das geplante Vorhaben als „Zu- und Umbeseilung“. Heißt konkret: Hochspannungsleitungen auf bestehenden Strommasten werden durch leistungsstärkere ausgetauscht. Oder an Masten, die noch einen Stromkreisplatz freihaben, werden zusätzliche Seile aufgezogen. So will Amprion gemeinsam mit TransnetBW bei der Stromleitung vorgehen, die vom Gewerbegebiet Senden-Süd zum Umspannwerk in Dellmensingen bei Erbach und von dort weiter nach Niederwangen im Allgäu führt.

Die Arbeiten an der 88 Kilometer langen Trasse kosten nach Angaben von Amprion etwa 78 Millionen Euro. Wie Weber erklärt, werden Monteure auf der Trasse von Dellmensingen ins Allgäu 220000-Volt-Leitungen auf der einen Seite der Masten gegen 380000-Volt-Leitungen austauschen. Bei der Trasse von Senden nach Dellmensingen, wo bislang nur an der einen Seite der Masten Leitungen hängen, kommen zusätzliche 380000-Volt-Leitungen hinzu. „Der Stromkunde bekommt davon nichts mit“, sagt Weber. „Wir erhalten dadurch aber eine höhere Versorgungssicherheit.“

An der Einmündung der Römerstraße in die Kemptener Straße in Senden werden Bürger von der Umrüstung allerdings etwas mitbekommen. Denn dort sei es erforderlich, einen Strommasten etwas nach Süden zu versetzen und einen zusätzlichen Masten neben der Straße zu bauen, sagt Carsten Stiens von Amprion. Noch ist es allerdings nicht so weit. Ein möglicher Baubeginn ist für 2019 und die Inbetriebnahme der neuen Leitung frühestens für 2020 vorgesehen. „Das Genehmigungsverfahren hat noch gar nicht begonnen“, sagt Weber. Zunächst müsse die Bundesnetzagentur die Raumverträglichkeit des Vorhabens prüfen. Dann erst könne es in die Detailplanung gehen. Auf einer Infoveranstaltung in Staig bei Erbach will Amprion noch in diesem Jahr Bürgern das Projekt vorstellen. Zudem ist bereits eine kostenlose Telefon-Hotline eingerichtet.

Kontakt: Unter 0800/58952474 können Bürger Fragen zum Projekt stellen.