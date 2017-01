2017-01-07 08:00:00.0

Ulm Mit viel Schwung ins Hochzeitsglück

In der Donauhalle erfahren Heiratswillige alles über aktuelle Mode, die richtige Frisur und was Braut und Bräutigam sonst noch wissen müssen. Ein Trend zeichnet sich deutlich ab. Von Dagmar Hub

Vom hippiemäßigen Look der 70er übers rosa Brautkleid bis hin zur ganz großen Robe, in der wohl auch Grace Kelly einst ihre Traumhochzeit mit Fürst Rainier von Monaco gefeiert hätte: Für den Geschmack unterschiedlichster Heiratswilliger dürfte beim 28. Ulmer Hochzeitstag in der Ulmer Messe etwas dabei gewesen sein. Ein Trend jedoch zeichnet sich deutlich ab: Die Braut des Jahres 2017 trägt zum sehr figurbetonten und meist wirklich weißen Kleid Schleier, und der darf bodenlang sein – oder gar das Kleid als veritable Schleppe zieren. Der Bräutigam trägt die Ärmel und die Hosenbeine des Anzugs wieder länger und darf auch im Cut mit knalliger Weste zum Altar schreiten. Nahezu alles Erdenkliche, was sonst zum Hochzeitstag gehören könnte, konnten sich die Besucher bei 90 Ausstellern auf dem auf 5000 Quadratmeter vergrößerten Gelände anschauen.

Ulrike Mandt, Geschäftsführerin des Brautmodenhauses Renger und Hochzeitstag-Veranstalterin, ist noch immer geschockt von der angekündigten Schließung des Modehauses Honer, innerhalb dessen sie Brautmode verkauft. „Auch wenn Honer schließt, wir machen weiter“, sagt sie und ist bereits auf der Suche nach neuen Räumen.

ANZEIGE

Der Ulmer Hochzeitstag ist konservativer als die Hochzeitsmesse, die im November in der Ratiopharm Arena stattfand. Am Sonntag ging es tatsächlich fast ausschließlich um das Brautpaar – für das aber eine große Auswahl an Mode, Ringen, Dessous, Veranstaltungsorten, Dekoration, Hochzeitstorten, Fahrzeugen, Tanzkursen, Fotografen und all den anderen Dingen zu finden war, die im Vorfeld einer Hochzeitsfeier auszusuchen und zu planen sind. Bei der Brautmodenschau sang RTL-„Supertalent“-Sänger Manuel Dobler, ein gebürtiger Ulmer, während die Models um ihn Hochzeitsmode zeigten. Zum beliebten Retro-Look passend dürfte die – auch für Tanzkurse – präsentierte Musik vor allem die Brauteltern ansprechen, stammte sie doch vor allem aus den 70er und 80er Jahren.

Patrick und Ines Merath, die die Tanzschule Hip-Twist leiten, demonstrierten einen Show-Tanz auf den 1974er Hit „Kung Fu Fighting“ – der hoffentlich für junge Paare nicht zum Motto einer Ehe werden möge. Auf Außergewöhnliches abseits von Weiß und Rot setzt Hochzeitsplaner Sebastian Luderer aus Buch: Bei ihm kann ein Bräutigam mit orientalischem Hintergrund auch die Männer-Ecke mit Wasserpfeifen buchen, und die Tischdeko arrangiert er weit von Kitsch und Romantik entfernt, gehalten in modischen Grautönen mit durchsichtigen Tellern.

Etliche Anbieter wiesen den Brautpaaren bereits weiter in die Zukunft: Auch über Verhütungsmethoden wurde informiert, und Martina Gruber aus Langenau (Alb-Donau-Kreis) hatte nicht nur feine Wäsche unters Brautkleid zur Auswahl, sondern gleich noch Passendes samt Bademoden für die Hochzeitsreise.