2017-06-26 13:47:00.0

Ulm Mit zwei Promille im Graben gelandet

Seinen Führerschein musste am Wochenende ein Autofahrer in Ulm abgeben. Er hatte stark betrunken einen Unfall verursacht.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 28-Jährige am Samstag kurz nach 6 Uhr mit seinem BMW den Berliner Ring hoch in Richtung Oberer Eselsberg. Seine Trunkenheit ließ ihn wohl alle Hemmungen vergessen, so die Polizei. Er fuhr viel zu schnell und kam deshalb von der Fahrbahn ab. Im Graben und auf dem Geh- und Radweg schleuderte das Auto, bis es schließlich stehen blieb. Zum Glück wurde durch den Unfall niemand verletzt. Die Polizei stellte sofort fest, dass der Fahrer stark betrunken ist. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Polizisten nahmen den Mann mit zur Blutprobe und behielten seinen Führerschein ein. Den 28-Jährigen erwartet jetzt eine Strafanzeige. Am BMW war durch den Unfall Sachschaden von rund 5000 Euro entstanden.