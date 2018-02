2018-02-05 05:50:00.0

Senden Mitglieder-Plus für die Wasserwacht

Die Gruppe in Senden ist in den vergangenen Jahren angewachsen. 240 Stunden verbrachten die Aktiven 2017 bei Einsätzen – darunter auch eine recht ungewöhnliche Bergung. Von Angela Häusler

Über einen Mitgliederzuwachs freut sich die BRK-Wasserwacht Senden. Bei der Jahreshauptversammlung am Freitagabend zog Vorsitzender Alfons Sailer eine positive Jahresbilanz – auch in Bezug auf Kurse und Veranstaltungen. Um 18 Mitglieder ist die Ortsgruppe im Jahr 2017 gewachsen, berichtete Sailer, 2018 traten weitere fünf Interessierte bei. Und: Bei der Jugend geht der Trend ebenfalls nach oben: Vier Jugendliche kamen dazu, sodass von den insgesamt 513 Mitgliedern der Wacht derzeit 165 unter 16 Jahre alt sind.

Ein Auge auf die Badegäste haben die Wasserwachtler in der Badesaison am Waldsee und am Hallenbadsee, insgesamt absolvierten sie dabei 1515 Wachstunden, so Technischer Leiter Andreas Häger. 22 Mal leisteten sie dabei Erste Hilfe. Diesbezüglich sei in diesem Jahr ein Schulungsschwerpunkt geplant. Auf viel Resonanz stießen ebenfalls die Trainings- und Schwimmkurse, die die Wacht angeboten hat, unter anderem das „Seepferdchen“ und das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen. Die Jugendabteilung, so Jugendwartin Annika Esser, erzielt gute Resultate bei Kreis-, Bezirks- und Landeswettbewerben. Die Aktiven verbrachten im vergangenen Jahr 240 Stunden bei Einsätzen. Darunter waren mehrere Vermisstensuchen, aber auch ein recht ungewöhnlicher Einsatz, nämlich die Bergung einer Kuh aus dem Ludwigsfelder Baggersee.

Arbeitsreich waren auch die Veranstaltungen, allen voran das Vier-Seen-Schwimmen, das diesmal einen neuen Teilnehmerrekord verbuchte: 318 Frauen und Männer gingen an den Start. 135 waren Sportschwimmer, der Rest trat in der Kategorie Jedermann-Schwimmer an. Als rundum gelungene Veranstaltung wertete Sailer zudem den Weihnachtsmarkt am Waldsee, der erneut viele Besucher anzog. Damit gehörte der Markt zu den größeren Einnahmequellen der Wasserwacht, neben Sanitätsdiensten, Zuschüssen, Altpapiersammlungen und Spenden. Trotz der Ausgaben für Fuhrpark, Ausrüstung und Ausbildung „sind wird deutlich im Plus“, bilanzierte Kassierer Christian Stadler. Es sei „immer wieder erstaunlich, wie man so viele Aktivitäten in einem Jahr hinkriegen kann“, lobte Uwe Henschel von der BRK-Kreiswasserwacht nach den Berichten. Er ehrte zudem eine ganze Reihe an Mitgliedern für langjährige Treue:

Für zehn Jahre: Annika Fischer, Alina Goggele, Bastian Lausch und Romy Tempke

Für 15 Jahre: Annika Esser, Sabrina Heisele und Dominik Obst

Für 20 Jahre: Matthias Häger und Katja Hörnlein

Für 25 Jahre: Sabrina Preuß, Uschi Reisner, Carmen Fischer und Kai Huster

Für 40 Jahre: Iris Bamboschek, Peter Freiß, Frank Negretti und Evelyn Pfinninger.