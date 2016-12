2016-12-31 07:00:00.0

Ulm Modehaus Honer schließt 2017

Das alteingesessene Bekleidungsgeschäft in der Neuen Straße in Ulm kapituliert vor dem steigenden Wettbewerbsdruck und ruinösen Preiskampf. Knapp 50 Mitarbeiter betroffen. Von Michael Ruddigkeit

Schwerer Schlag für den Einzelhandelsstandort Ulm: Das Modehaus Honer, eines der bekanntesten Ulmer Geschäfte, schließt zum 30. Juni 2017. Das gaben der geschäftsführende Gesellschafter Matthias Bleicher und Inhaberin Susanne Bleicher gestern bekannt.

Die Gesellschafter begründen den schweren Schritt mit dem steigenden Wettbewerbsdruck, der in den vergangenen Jahren zu einem ruinösen Preiskampf geführt habe. „Aufgrund dieses Wettbewerbsdrucks werden in der Bekleidungsbranche bereits zu Beginn neuer Kollektionen so hohe Preisnachlässe gewährt, dass ein auskömmlicher Betrieb von Häusern unserer Größe mit qualifizierten Mitarbeitern nicht mehr möglich ist“, so Matthias und Susanne Bleicher. Dazu komme die Konkurrenz durch den Internethandel. Auch durch die immer schlechter werdende Verkehrssituation habe sich die Lage verschärft. Viele Kunden aus dem Umland hätten die langen Anfahrtszeiten leider nicht mehr akzeptiert. Insgesamt habe ein ganzes Bündel an Ursachen zu der Entscheidung beigetragen.

„Das ist für uns alle eine bedrückende Angelegenheit“, sagte Matthias Bleicher am Freitag gegenüber der NUZ. „Wir haben uns das nicht einfach gemacht.“ Das Unternehmen, das kürzlich sein 80-jähriges Bestehen feierte, hatte erst vor zwei Jahren zwei Millionen Euro in eine Generalsanierung des Gebäudes in der Neuen Straße gesteckt. Dies war auch als klares Bekenntnis zum Standort Ulm und zum stationären Handel gedacht. „Wir waren zuversichtlich“, räumte Bleicher ein. Denn mit der neuen Gestaltung der 2500 Quadratmeter Verkaufsfläche, mit der besonderen Atmosphäre und vor allem durch gutes Personal und kompetente Beratung wollte man der Konkurrenz die Stirn bieten. „Wir sind gewachsen“, sagte Bleicher. „Und trotzdem reicht es nicht.“ Die Rahmenbedingungen seien vor zwei Jahren noch andere gewesen. Doch heute sagt der Geschäftsmann: „Der Preiskampf zwischen den großen Modekonzernen ist so brutal. Das reicht für einen Mittelständler unserer Größe nicht, um sich zu behaupten. Wir sehen für unser Haus, dass wir dem nicht mehr standhalten können.“

Die Entscheidung zur Betriebsstilllegung Mitte des Jahres ist für Bleicher deshalb unumkehrbar. Doch die Abwicklung soll auf eine Art und Weise erfolgen, die dem guten Ruf des Traditionsunternehmens gerecht wird. „Das wird alles in geordneten Bahnen verlaufen“, verspricht Bleicher. „Alle Mitarbeiter haben die Möglichkeit, sich bis 30. Juni neu zu orientieren.“ Teilweise werde er auch versuchen, Beschäftigte in befreundeten Unternehmen unterzubringen. „Ich bin sicher, dass der Markt auf unsere Leute gut zu sprechen ist.“ Knapp 50 Mitarbeiter sind von der Schließung betroffen. Was mit dem Gebäude geschieht, ist noch offen. „Das ist erst mal zweitrangig“, sagte Matthias Bleicher.

Das Modehaus Honer wurde 1934 als Fachgeschäft für Herren- und Knabenbekleidung in der Frauenstraße gegründet. 1950 zog der Laden an den östlichen Münsterplatz, 1956 folgte der Umzug in die Neue Straße, wo Honer seither seinen Sitz hat. Damals wurde das Sortiment auch auf Damenbekleidung erweitert. 1976 wurde die Verkaufsfläche durch die Übernahme des Nachbarhauses verdoppelt. 2001 gab es einen Komplettumbau, 2014 eine Generalsanierung.