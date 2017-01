2017-01-18 21:20:00.0

Neu-Ulm Mord an Kickboxer: War die Polizei dem Täter ganz nah?

Vor zwei Monaten wurde in Neu-Ulm ein Mann erschossen. Die Polizei hatte wohl in der Tatnacht noch eine heiße Spur. Doch bis jetzt konnte der Täter nicht gefasst werden. Von Katharina Dodel

Zwei Monate ist der Mord am kasachischen Kickboxer im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld nun her. Noch immer ist der Täter nicht gefasst, der den 37-Jährigen auf offener Straße ermordet hat. Die Tatwaffe haben die Polizisten aber „zeitnah“ nach dem Mord gefunden. Und offenbar waren die Ermittler sogar noch in der Nacht des 18. Novembers kurz davor, einen mutmaßlichen Täter zu stellen.

Kurz nach dem Mord schon ein Verdächtiger im Visier

Nach Informationen der Neu-Ulmer Zeitung soll wenige Stunden nach dem Mord Polizeiintern der Name eines möglichen Täters kursiert sein. Daraufhin sei ein Sondereinsatzkommando (SEK) angefordert worden – das aber unverrichteter Dinge wieder abziehen musste. Der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West, Christian Eckel, bestätigt auf Nachfrage der Zeitung, dass die speziell ausgebildete und ausgerüstete Sondereinheit aus München zum Tatort nach Ludwigfeld bestellt worden ist. Offenbar ging es dabei um eine Person, die verdächtigt wurde, den 37-Jährigen umgebracht zu haben. „Wir hatten in der Nacht eine ganz, ganz vage Vermutung“, sagt Eckel. „Aber die konnte nicht verifiziert werden.“

Weitere Angaben zum Milieu dieses Verdächtigen kann der Polizeisprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen – auch was den Fundort und die -zeit der Waffe angeht. „Dabei handelt es sich um Täterwissen“, erklärt Eckel. „Das sind Details, die vor Gericht eine Beweiskraft haben.“ Würden er oder seine Kollegen mehr darüber ausplaudern, „könnte das das Ermittlungsverfahren erheblich gefährden“.

Mord wohl dem Drogenmilieu zuzuordnen

Über 250 Spurenkomplexe gelte es derzeit zu untersuchen, sagt Jürgen Schweizer, Chef der Neu-Ulmer Kriminalpolizei. Dabei handle es sich um Hinweise mit „unterschiedlicher Intensität“. Heißt: Zu den 250 „Spurenkomplexen“ zählen sowohl Zeugenaussagen, als auch die Tatwaffe, als auch Informationen, die über einen längeren Zeitraum – beispielsweise am Landeskriminalamt oder von Ermittlern der Neu-Ulmer Kripo – genauer unter die Lupe genommen werden. Worum es sich dabei genau handelt, kann oder will Kripochef Schweizer nicht sagen – aus ermittlungstaktischen Gründen. Er ist aber der Auffassung, die Ermittlungen seien schon ein gutes Stück vorangekommen. Wie vor einigen Wochen bereits bekannt gegeben wurde, sei es wahrscheinlich, dass der Mord in Ludwigsfeld dem Drogenmilieu zuzuordnen ist. Doch im Lauf der Ermittlungen der vergangenen Wochen hätte sich „eine Vielzahl anderer Motive aufgetan“, sagt Polizeisprecher Eckel. Deshalb werde nicht stur nur im Rauschgiftmilieu ermittelt.

Hatte der Mörder noch eine Rechnung mit dem einst berühmten Kickboxer offen? Und wie gut kannten sich Opfer und Täter? Noch sind viele Fragen offen. Doch unter Hochdruck versucht die Polizei zu klären, wer der hagerere, schwarz gekleideter und vermummte Mann war, der als Beifahrer in einem dunklen Fahrzeug verschwand.

