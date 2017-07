2017-07-11 11:00:00.0

Ulm Mordprozess: Hat der Angeklagte seinen Sohn aus Rache getötet?

Im Munderkinger Mordprozess fordert der Staatsanwalt lebenslänglich. Der Verteidiger plädiert für eine Verurteilung wegen Totschlags. Von Michael Peter Bluhm

Im Prozess um die Tötung eines sechsjährigen Buben in Munderkingen (Alb-Donau-Kreis) sind am Montag am Landgericht Ulm die Plädoyers gesprochen worden. Der Staatsanwalt forderte eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen und Heimtücke für den 43-jährigen Angeklagten. Der Verteidiger sprach sich für eine Freiheitsstrafe „nicht unter zwölf Jahren“ wegen Totschlags aus. Sein Mandant habe getötet, ohne ein Mörder zu sein. Die schiere Verzweiflung sei das ausschlaggebende Motiv gewesen.

Er könne sich auch heute nicht im Detail an die Vorgänge im Juli vorigen Jahres in seinem Haus in Munderkingen erinnern, sagte der Angeklagte am Montag, als er nach den Plädoyers von seinem Recht auf ein letztes Wort vor dem Urteil Gebrauch machte. Er sei nicht der eiskalte Mensch ohne Gefühle, als der er vom Staatsanwalt dargestellt worden sei, wenn er sie in der Verhandlung auch nicht habe ausdrücken können.

Nach Ansicht des Staatsanwalts handelte der Angeklagte heimtückisch und seelenlos, um sich an der Mutter zu rächen, die wenige Tage zuvor nach einjährigem Streit beim Ulmer Familiengericht das alleinige Sorgerecht zugesprochen bekam. „Des Anschlags auf sein Leben konnte sich der sechsjährige Sohn nicht erwehren.“

Am Abend der Tat grillten Vater und Sohn vor dem Haus, anschließend brachte der Angeklagte den Buben ins Bett. Als der Sechsjährige mit seinem Kuscheltuch eingeschlafen war, wollte der 43-Jährige sich und seinen Sohn in einem erweiterten Suizid töten. Er schob den noch glimmenden Holzkohlegrill ins gemeinsame Schlafzimmer, verklebte die Tür und legte sich zu seinem Sohn ins Bett – wohl wissend, dass geruchloses und tödlich wirkendes Kohlenmonoxid austrat. Als drei Tage später Vater und Sohn gefunden wurden, war das Kind tot, der Angeklagte hingegen konnte gerettet werden.

Für den Staatsanwalt war es schlüssig, dass es sich bei der Tat um einen Rachemord handelte, der auf die Frau zielte, die ihm das Kind wegnahm. „Es war kein konkret nachvollziehbarer Anlass“, sagte der Staatsanwalt. Denn das Familiengericht habe dem Angeklagten ja ein Kontaktrecht mit seinem Sohn ausdrücklich zugestanden und der Beschluss drei Tage vor der Tat sei vom Angeklagten mitgetragen worden. Ein Gutachter hatte im Prozess von einer Anpassungsstörung beim Angeklagten wegen der ihn belastenden Lebensereignisse gesprochen. So kam der Psychiater zum Schluss, dass das Motiv Rache am Partner gewesen sei. Der Staatsanwalt sagte am Montag: „Er wollte der Mutter seines Kindes schlicht eins reinwürgen, die aus seiner eingeschränkten und damit falschen Sicht das eigene Kind schlecht behandeln würde, wie aus einigen Abschiedsbriefen des Angeklagten hervorgeht.“ Neben einer lebenslangen Freiheitsstrafe forderte der Anklagevertreter auch, die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Das würde bedeuten, dass der Angeklagte nicht nach 15 Jahren freikäme.

Die Nebenklägerin der Mutter des getöteten Buben schloss sich bei der Bewertung dem Anklagevertreter in vollem Umfang an. Der Angeklagte habe in großer Emotionslosigkeit und Kälte gegenüber ihrer Mandantin gehandelt, und er habe keinerlei Reue und Trauer gezeigt. „Der Schmerz der Mutter lässt ihn vollkommen kalt“, sagte sie und fügte hinzu: „ Die Rache war für ihn wichtiger als das Leben des eigenen Sohnes. Das sei „abscheulich und besonders verwerflich“.

Eine lebenslange Strafe werde der Sache nicht gerecht, meinte der Verteidiger des Angeklagten. Man müsse die totale Verzweiflung bei der Einstufung der Tat mit einbeziehen. „Der Sohn war sein Mittelpunkt. Er hat der Vaterrolle alles untergeordnet.“ Der einjährige Rechtsstreit beim Familiengericht sei für seinen Mandanten eine extreme Belastung gewesen. „Rache allein reicht nicht, um das Motiv zu erklären, es muss mehr gewesen sein“, sagte der Verteidiger.

Das Urteil der Schwurgerichtskammer wird am 17. Juli um 14 Uhr gesprochen.