2017-07-18 11:35:00.0

Alb-Donau-Kreis Motorrad prallt gegen Auto: Drei Menschen schwer verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß im Alb-Donau-Kreis sind drei Menschen schwer verletzt worden. Die B10 war etwa eineinhalb Stunden lang gesperrt.

Laut Polizei fuhr ein 88-Jähriger gegen 18.40 Uhr mit dem Auto von Ulm in Richtung Geislingen. In einer scharfen Linkskurve vor Hinterdenkental überholte er einen Lastwagen. Die Kurve ist durch den Straßenverlauf und den Bewuchs unübersichtlich. Deshalb sah der Autofahrer auch nicht das entgegenkommende Motorrad, so die Polizei. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Danach prallte das Auto noch gegen das Heck des überholten Lastwagens. Der Motorradfahrer landete schwer verletzt in einer Wiese. Auch zwei Insassen im Auto erlitten schwere Verletzungen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 30000 Euro. Der Motorradfahrer musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Die B10 war für circa 90 Minuten in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Da die Unfallstelle etwa 100 Meter lang ist, wurde zur Fertigung von Luftbildern ein Polizeihubschrauber eingesetzt.