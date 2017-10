2017-10-16 16:01:00.0

Elchingen Motorradfahrerin bei Unfall

Eine 54-jährige Motorradfahrerin ist bei einem Unfall bei Elchingen schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte ein Autofahrer sie übersehen.

Die Frau war am Sonntag kurz vor 19 Uhr auf der Staatsstraße in Richtung Nersingen unterwegs. Ein 67-jähriger Autofahrer bog mit seinem Wagen von der Glockeraustraße nach links auf die Staatsstraße ein, wobei er das von links kommende Motorrad übersah, so die Polizei.

Die Motorradfahrerin erlitt beim Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher selbst wurde leicht verletzt, er hatte mehrere Schnittverletzungen an den Fingern sowie an der Nase. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 10000 Euro.