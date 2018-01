2018-01-25 05:55:00.0

Ulm Müllmänner testen Elektro-Transporter

Die städtischen Entsorgungsbetriebe setzen mehr und mehr auf neue Antriebsarten, obwohl das oft teurer ist. Was sich Leiter Michael Potthast davon erhofft. Von Sebastian Mayr

Ein bisschen skeptisch ist Michael Potthast noch immer. Dennoch will der Betriebsleiter der Entsorgungsbetriebe Ulm (Ebu) dem Elektro-Transporter eine Chance geben. Seit Montag testen die Mitarbeiter des Unternehmens das Fahrzeug der Marke Streetscooter. Sie fahren das Stadtgebiet damit ab und sammeln die Säcke öffentlicher Mülleimer ein. Dabei sollen sie herausfinden, ob die Reichweite des Elektro-Transporters – etwa 80 Kilometer bis zum Aufladen – genügt.

Die Strecken, die das Fahrzeug zurücklegen muss, sind je nach Wochentag und Stadtteil unterschiedlich lang. Auf einer Route fahren die Ebu-Mitarbeiter nach Einsingen und über Herrlingen zurück nach Ulm. Der Transporter muss dann etwa 40 Kilometer zurücklegen. Samstags dagegen werden die Mülleimer in der Innenstadt bis zu vier oder sogar fünf Mal am Tag geleert. Die Fahrer sind in zwei Schichten unterwegs. Das Fahrzeug muss dabei häufig anhalten und wieder anfahren. Bei dieser Tour könnte der Elektro-Transporter die 80-Kilometer-Marke überschreiten und bei der Reichweite an seine Grenzen stoßen, glaubt Ebu-Chef Potthast.

ANZEIGE

Die Entsorgungsbetriebe testen den Streetscooter bewusst in Böfingen und am Eselsberg

Der Neu-Ulmer Bauhof hat sich nach einer Testphase bereits einen Streetscooter zugelegt, der die gleichen Aufgaben übernimmt. Die Ulmer Entsorger haben sich mit ihren bayerischen Kollegen über den Elektro-Transporter ausgetauscht und Erfahrungswerte abgefragt. Einen eigenen Test kann das aus Sicht von Michael Potthast aber nicht ersetzen. Auch, weil es auf der anderen Seite der Donau nicht so hügelig ist wie in Ulm. Die Ebu probieren ihren Test-Streetscooter deshalb auch bewusst in Böfingen und am Eselsberg aus, wo die Steigungen besonders stark sind. Auch der Termin ist bewusst gewählt: Im Januar und Februar ist das Wetter erfahrungsgemäß schlecht, die Temperaturen sind in der Regel niedriger als in anderen Monaten. Der Elektro-Transporter sollte sich, so die Idee, unter möglichst widrigen Bedingungen beweisen. Schafft er wirklich 80 Kilometer, sind es manchmal weniger oder sogar etwas mehr? Das wollen die Ebu-Mitarbeiter herausfinden. Das Fahrzeug, das die Neu-Ulmer Firma Wilhelm Mayer den Entsorgungsbetrieben gratis ausgeliehen hat, wird noch bis Ende der kommenden Woche getestet.

Elektrofahrzeuge sind teurer. Lohnt sich die Anschaffung trotzdem?

Elektroautos einzusetzen, koste die Entsorgungsbetriebe etwa 20 bis 50 Prozent mehr als konventionelle Benzin- und Dieselfahrzeuge, sagt Ebu-Betriebsleiter Potthast. Dennoch tauscht das Unternehmen, das auch für den städtischen Fuhrpark zuständig ist, nach und nach Fahrzeuge aus. Schon länger sind Mitarbeiter mit Elektro-Pkw unterwegs. Demnächst soll ein geleaster Renault Kangoo mit Elektroantrieb einen ähnlich großen Kombi vom Typ VW Caddy ersetzen. Elektro-Lastwagen mit ausreichender Reichweite sind noch nicht auf dem Markt, Elektro-Kehrmaschinen sind zu teuer. Dennoch hält Potthast diese für eine sinnvolle Erweiterung, die in der Zukunft kommen könnte. Denn die E-Kehrmaschinen sind leise. „In der Innenstadt kehren wir zum Beispiel frühmorgens um fünf. Da wäre das schon ein sinnvolles Konzept“, sagt der Ebu-Chef.

Ob die Elektro-Autos ökologisch besser sind als Fahrzeuge mit herkömmlichem Antrieb, hält Potthast nicht für gewährleistet. „Das ist schwierig zu bewerten“, sagt er. Denn man müsse auch betrachten, wie die Batterien erzeugt werden und woher der Strom kommt. Dennoch ist es für den Betriebsleiter wichtig, dass sein Unternehmen auf die neuen Konzepte setzt. „Für uns ist es wichtig, dabei zu sein. Wir können nicht nur wirtschaftlich denken“, sagt er. „Wir müssen auch damit anfangen, den Markt zu bereiten und Einfluss auf die Entwicklung nehmen.“ Der städtische Betrieb könne sich als Praktiker einbringen.