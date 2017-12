2017-12-27 07:00:00.0

Gerlenhofen Musikkapelle Gerlenhofen erkundet die USA mit Liedern

Beim Weihnachtskonzert in der Ulrichshalle begeistern auch das Jugendmusikorchester und die Sängerin Andrea Jörg. Von Stefan Kümmritz

Es hat schon Tradition, dass die Musikkapelle Gerlenhofen ihr Weihnachtskonzert in der auch diesmal wieder festlich geschmückten Ulrichshalle am Abend vor dem vierten Advent spielt. In diesem Jahr war das Konzert, so der Bezirksvorsitzende und stellvertretende Präsident des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, Rainer Lohner, „ein besonderes Ereignis“, weil es am 23. Dezember über die Bühne ging – Heiligabend und der vierte Advent fielen zusammen.

Die Gerlenhofer Musikkapelle tat alles, um den Besuchern in der voll besetzten Halle ein besonderes Konzert zu bieten. Die Gäste, unter ihnen Landrat Thorsten Freudenberger und Neu-Ulms Oberbürgermeister Gerold Noerenberg nebst Frau, zeigten sich vom vielfältigen Programm und der mit viel Schwung und großem Können vorgetragenen Musik sowie den Gesangseinlagen der renommierten Sängerin Andrea Jörg begeistert.

Die Musikkapelle Gerlenhofen hat Preise abgeräumt

Den ersten Teil des Abends bestritt das Gerlenhofer Jugendmusikorchester unter Leitung von Hermann Taubenheim. Es war erstaunlich, wie sicher die Jugendlichen ihre Instrumente beherrschten und mit wie viel Enthusiasmus sie ihre so unterschiedlichen Stücke „Rock the night“, das Thema zu „Mission: Impossible“, „Schlittenfahrt in den Alpen“ und „Square Dance“ als Zugabe vortrugen.

Im zweiten Teil des Abends zeigte die Musikkapelle, warum sie zum dritten Mal den Bezirkspokal gewonnen und beim Oberstufenwettbewerb in Memmingen den dritten Platz belegt hat, womit das Orchester unter Leitung von Andrea Böttinger für den bayerischen Landesentscheid im April kommenden Jahres in Ingolstadt qualifiziert ist.

Andrea Jörg überzeugt mit intensivem Gesang

Auch die Musikkapelle wartete mit ganz unterschiedlichen Stücken auf. Zunächst war sie nach dem Eingangsstück („Singapore Flyer“) auf USA-Reise. Sie stattete mit „Alcatraz“ der Pelikaninsel vor San Francisco, gut bekannt als Gefängnisinsel, einen musikalischen Besuch ab, um dann in den Süden der Vereinigten Staaten weiterzuziehen. Die „Huckleberry Finn Suite“, eine packende Komposition, stand auf dem Programm, gefolgt von „I am what I am“, dem Song, der vor allem durch Gloria Gaynor sehr bekannt geworden ist.

Nun war auch die gebürtige Kemptenerin Andrea Jörg mit ihrem intensiven, wohl klingenden Gesang an der Reihe. „Weit weit weg“ (Hubert von Goisern), „Gabriellas Sång“ (aus dem Film „Wie im Himmel“) und „Have yourself a merry little Christmas“ waren die nächsten Werke im Programm.