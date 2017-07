2017-07-26 15:08:00.0

Vöhringen Musikschule feilt an neuem Konzept

Die Mitgliedskommunen müssen mehr bezahlen. Auch Elternbeiträge könnten angehoben werden. Von Ursula Katharina Balken

Lob gibt es für die Musikschule Dreiklang viel. Wenn es jedoch um die Finanzierung geht, dann steht die Einigkeit der drei Mitgliedskommunen Vöhringen, Bellenberg und Illertissen auf wankendem Boden.

Das liegt unter anderem an der unterschiedlich starken Finanzkraft der Städte Vöhringen und Illertissen sowie der Gemeinde Bellenberg. Das neue Konzept über die Kostenverteilung sei daher nur „auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gebracht“ worden, so Vöhringens Bürgermeister Karl Janson, der das Amt des Vorsitzenden an Bellenbergs Bürgermeisterin Simone Vogt-Keller abgab. Die drei Mitgliedskommunen wechseln sich alle zwei Jahre im Vorsitz der Musikschule ab.

ANZEIGE

Knackpunkt der Mitgliederversammlung im kleinen Saal des Vöhringer Kulturzentrums war der auf drei Jahre fixierte Festbetrag pro Schüler, der von 460 Euro auf 530 Euro angehoben worden war (wir berichteten). Dass dieser auf drei Jahre festgeschrieben wurde, stellt für den stellvertretenden Schulleiter Oliver Petermann eine gute Lösung dar. Denn das bringe Ruhe in die Debatte um die Pauschale, die in den einzelnen Gremien immer wieder für Unruhe sorge. Allerdings sehen das nicht alle so.

Bellenberg will sich nur für ein Jahr festlegen

Während sich die Stadträte in Vöhringen und nach längerer Diskussion auch in Illertissen für eine dreijährige Fixierung der neuen Pauschale ausgesprochen hatten, war man in Bellenberg der Meinung, es solle nur auf ein Jahr festgeschrieben werden. Bürgermeisterin Vogt-Keller begründete warum. Bellenberg sei finanziell nicht so leistungsstark wie die beiden Städte. „Das bedeutet aber nicht, dass wir die Arbeit der Schule nicht wertschätzen“, betonte sie.

Da die Budgeterhöhung vom Bellenberger Gemeinderat nur für dieses Jahr gebilligt wurde, muss dieses Thema in allen drei Gremien wohl noch einmal auf den Tisch. Entschieden werden muss dann, auf wie viele Jahre ein Festbetrag fixiert werden soll.

Den Mitgliedern der Musikschule Dreiklang lag außerdem ein Konzept vor, wie in Zukunft die Kosten auf die drei Kommen am gerechtesten verteilt werden können. Darin heißt es unter anderem, „der durch Einnahmen nicht gedeckte Betrag wird durch die beteiligten Kommunen prozentual getragen“. Die Zuschüsse und Spenden sind dabei variabel. Auch wurde angeregt, die Elternbeiträge in kleinen Schritten anzuheben, anstatt alle zwei Jahre mehr Geld zu verlangen. Eine Überprüfung der neuen Entwicklung soll im Jahr 2019 erfolgen.

Vorwurf: Lehrer werden zu niedrig bezahlt

Angestrebt wird außerdem größere Transparenz der Ausgaben und Einnahmen, ein verstärktes Angebot von Kursen, die sich durch Elternbeiträge selber tragen, sowie mehr Kooperation mit Schulen oder Kindertagesstätten. Die Forderung nach mehr Transparenz erzürnte Hans Gutter aus Vöhringen. „Die Musikschule spart, wo sie kann.“ Um über die Runden zu kommen, habe sie sogar auf ihre Rücklagen zurückgreifen müssen.

Was Gutter eigenen Angaben nach besonders stört, ist die zu geringe Bezahlung der Lehrer, die eine Stunde mehr arbeiten, um der Schule Kosten zu sparen. Das Minus im Einkommen werde sich später bei der Rente negativ auswirken. Im Gespräch nach der Sitzung erläuterte Bürgermeister Janson aus rechtlicher Sicht die Situation. Dass es bei der jetzigen Regelung bleibe, liege auch daran, dass es keine vorgeschriebenen gesetzlichen Vorlagen gibt. Außerdem liege die Bezahlung bei einem „Normalarbeiter“ bei einer Stunde, bei Lehrern bei 45 Minuten.

Einführend hatte stellvertretender Leiter Petermann von den vielfältigen Aktivitäten der Schule gesprochen. Vorsitzender Janson erklärte, dass die Schule aus dem öffentlichen und gesellschaftlichen Leben der Stadt nicht mehr wegzudenken sei.