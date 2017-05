2017-05-23 18:11:00.0

Neu-Ulm Mutter nimmt Tochter Handy ab: 15-Jährige rastet aus

Die 15-Jährige war so verärgert, dass sie ein Messer mit aufs Zimmer nahm und ich verbarrikadierte. Dann kam die Polizei.

Eskaliert ist am Montagabend im Landkreis ein Streit zwischen einer Mutter und ihrer 15-jährigen Tochter. Die Mutter hatte ihrem Nachwuchs aus erzieherischen Gründen das Smartphone abgenommen. Das konnte die junge Frau nicht nachvollziehen, bis die Situation um kurz nach 19 Uhr schließlich eskalierte: Nachdem die Tochter nach Polizeiangaben ein Küchenmesser an sich genommen hatte, verließ die restliche Familie das Haus und verständigte die Polizei, da die Jugendliche sich verbarrikadiert hatte. Wegen der zunächst unklaren Situation rückte die Polizei an. Auch der Rettungsdienst wurde alarmiert. Letztlich gelangten die Einsatzkräfte in das Haus und konnten die 15-Jährige dazu bewegen, sich in ärztliche Behandlung zu begeben. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. (az)