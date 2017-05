2017-05-17 15:00:00.0

Neu-Ulm Mutter stiehlt Baustellenauto für Spritztour zur Tochter

Die Angeklagte räumt die Tat sofort ein, aber die Nachfragen des Richters gehen ihr gehörig gegen den Strich - und das zeigt sie deutlich. Von Ariane Attrodt

Eine so geständige Angeklagte gibt es am Neu-Ulmer Amtsgericht selten – ebenso wenig eine, die ihren Unmut über Nachfragen von Richter Thomas Mayer so offen kundtut. Die 31-Jährige aus Vöhringen, die sich am Dienstag wegen Diebstahls verantworten musste, gähnte mehrmals lautstark während der Verhandlung und geriet zunehmend außer sich – vor allem, als Mayer verkündete, sie müsse ins Gefängnis.

Der Tatvorwurf hatte sich schnell geklärt: Ohne Umschweife gab die Angeklagte zu, dass sie im Dezember vergangenen Jahres eines Nachmittags einen Transporter auf einer Baustelle in Vöhringen gestohlen hatte. Der Wagen war nicht verschlossen, der Schlüssel steckte. Die Frau setzte sich hinters Steuer und fuhr los – weit kam sie jedoch nicht: Nach zwei Kilometern wurde sie von der Polizei angehalten. Die Frau hatte keinen gültigen Führerschein, zudem Cannabis, Amphetamin und Alkohol konsumiert. „Ich war besoffen und auf Drogen“, sagte die 31-Jährige, die ohne Anwalt zum Prozess erschienen war.

Die Angeklagte, die mehrfach vorbestraft ist, war zum ersten Termin am Amtsgericht nicht aufgetaucht. Auf Nachfrage von Richter Mayer erklärte sie prompt: „Ich bin im fünften Monat schwanger und mir war kotzübel.“ Den Wagen habe sie gestohlen, um damit ihre achtjährige Tochter bei ihrem Ex-Freund in Stuttgart zu besuchen.

Dann geriet sie zunehmend außer sich, weil Mayer weitere Fragen hatte: Man komme ja auch anders nach Stuttgart und was habe sie eigentlich mit dem Auto machen wollen? Die Angeklagte unterbrach ihn: „Ach bitte, ich habe gesagt ich war’s.“ Ihr Leben habe sich geändert: Sie wolle jetzt Mama werden und habe einen neuen Freund, den sie bald heiraten wolle. „Außerdem habe ich später noch einen Termin“, versuchte sie die Verhandlung voranzutreiben. „Ihr Tonfall ist für das Gericht unüblich“, merkte Mayer an. Die Erwiderung der Angeklagte kam sofort: „Das müssen wohl die Hormone sein.“

Am Ende wirkte sie dann zunächst etwas kleinlauter, als Stefan Feger, Vertreter der Staatsanwaltschaft, acht Monate Haft sowie ein einmonatiges Fahrverbot forderte. Sie habe vor Gericht keine Reue, sondern stattdessen ein „flegelhaftes Verhalten“ gezeigt. Die Stimmung der Frau kippte jedoch wieder, als Mayer das Urteil verkündete: Sechs Monate Haft und eine einjährige Führerscheinsperre. „Die Möglichkeiten für eine Bewährung sind ausgeschöpft.“ Da spiele ihre Schwangerschaft keine Rolle. Die Angeklagte war fassungslos und ließ durchblicken, das Urteil nicht auf sich beruhen zu lassen, sondern in Berufung am Landgericht Memmingen gehen zu wollen: „Damit werden Sie nicht durchkommen“, machte sie deutlich. Richter Mayer reagierte angesichts dieser Ankündigung gelassen: „Dann marschieren Sie eben nach Memmingen“, sagte er, bevor die Frau aus dem Saal stürmte.