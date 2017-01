2017-01-19 18:55:00.0

Landkreis Neu-Ulm Mysteriöser Kuhdiebstahl: Zwölf Tiere verschwinden über Nacht

Ein Landwirt zeigt den Diebstahl von zwölf Rindern aus seinem Stall an. Spuren gibt es nicht – und in dem kleinen Ort hat niemand etwas gehört oder gesehen. Von Jens Noll

Zwölf Rinder verschwinden über Nacht aus einem Stall – und niemand im Dorf bekommt etwas davon mit. So könnte man einen ku(h)riosen Fall beschreiben, mit dem sich die Polizeiinspektion Weißenhorn derzeit befasst.

Ein Landwirt aus dem Roggenburger Ortsteil Meßhofen hat bei der Polizei den Diebstahl von zwölf seiner Tiere angezeigt. Sie wurden dem Polizeibericht zufolge in der Nacht von Freitag, 13. Januar, auf Samstag, 14. Januar, aus dem unverschlossenen Stall des landwirtschaftlichen Anwesens entwendet. Der betroffene Hof liegt allerdings nicht etwa auf freiem Feld, sondern innerhalb des Ortes. Also befragte die Polizei auch Nachbarn des Landwirts – doch keiner von ihnen hat etwas gehört oder gesehen. Auf dem Hof selbst konnte die Polizei nach eigenen Angaben „keine tatrelevanten Spuren“ feststellen, wie es in der Pressemitteilung heißt. Unklar ist bislang auch, wie der unbekannte Täter die Tiere vom Tatort weggeschafft hat. Den Schaden konnte der betroffene Landwirt nicht näher beziffern.

Polizei steht vor Rätsel

Wie kann jemand unbemerkt zwölf ausgewachsene Rinder stehlen? Das ist auch der Polizei ein Rätsel. „So einen Fall habe ich in meiner Karriere noch nicht erlebt“, sagt Hubert Schneider von der Polizeiinspektion Weißenhorn. „Sie brauchen einen Lastwagen, um die Kühe wegzubringen, und Sie brauchen Sachkenntnis.“ Selbst eine gutmütige Kuh lässt sich wohl nicht so einfach und ohne Muhen aus ihrem Stall entführen. „Es deutet auch nichts darauf hin, dass die Tiere ausgebüxt sind“, fügt Schneider hinzu.

Obwohl die Tatnacht schon fast eine Woche zurückliegt, hat sich der Fall noch nicht in dem 300-Einwohner-Ort herumgesprochen. Und das verwundert viele, die in Meßhofen leben. Bei einem Besuch vor Ort ist schnell zu erfahren, wer der betroffene Landwirt ist. Schließlich gibt es dort nur noch zwei Landwirte, die Rinder halten.

Neugierig schauen einen die zahlreichen schwarz und braun gefleckten Kühe an, die noch in dem Stall verblieben sind. Durch offene Tore können sie in einen überdachten Außenbereich laufen, der durch ein Gatter vom Hof abgetrennt ist. Der Landwirt selbst ist nicht anzutreffen und war am Donnerstagnachmittag auch per Telefon nicht zu erreichen.

Auch wenn der Fall rätselhaft ist und viele Fragen aufwirft – die Polizei nimmt die Sache ernst. Die Beamten erhoffen sich nun Hinweise aus der Bevölkerung.

Kontakt Die Polizeiinspektion Weißenhorn ist unter der Telefonnummer 07309/9655-0 zu erreichen.