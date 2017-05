2017-05-30 11:07:00.0

Landkreis NKG-Schüler lernen an der Hochschule

Gymnasiasten erzählen von ihren Erfahrungen mit dem Frühstudium in Neu-Ulm. Was ihnen bei dem Projekt besonders hilft.

Zu Beginn des Sommersemesters haben erstmals Schüler des Nikolaus-Kopernikus-Gymnasiums (NKG) von einer Kooperation zwischen der Hochschule Neu-Ulm und ihrer Schule profitiert. Seit dem laufenden Schuljahr arbeiten beide Einrichtungen zusammen. So konnten die Gymnasiasten Vorlesungen zu den Themen Programmieren und Datenbanken besuchen.

Der Schulbeauftragte der Neu-Ulmer Hochschule, Harald Gerlach, hat neulich interessierte Schüler aus den Jahrgangsstufen 9 bis 11 am NKG über die Vorteile und Modalitäten eines Frühstudiums informiert. In einer Hochschulvorlesung werden besonders begabte Schüler gefördert, da sie an Herausforderungen arbeiten, die deutlich über dem Niveau des Schulunterrichts liegen. Wie Erfahrungen zeigen, lassen sich die Schüler dadurch oftmals zu Spitzenleistungen motivieren.

Der richtige Studiengang ist schwer zu finden

Nach Angaben des Gymnasiums fällt die Entscheidung für den richtigen Studiengang nach dem Abitur oft auf einer recht schmalen Wissensbasis. Die Teilnahme am Frühstudium hilft den „Schülerstudenten“ enorm, herauszufinden, was für sie das Richtige ist. Sie können im Hochschulbetrieb ausloten, in welche Richtung die spätere Studien- und Berufswahl gehen soll. Einen weiterer Bonus: Die Schüler können durch das Bestehen von Klausuren bereits Leistungspunkte für das spätere Studium sammeln.

Natürlich passen die Stundenpläne von NKG und der Hochschule, kurz HNU, nicht immer zusammen. Bei Kollisionen können geeignete Schüler aber von einzelnen Unterrichtsstunden in der Schule befreit werden. Deren Inhalt müssen sie dann selbstständig nachholen.

Schüler sammeln wichtige Einsichten

Dominik Almus hat an der HNU festgestellt, dass man als Studierender selbst für seinen Lernerfolg verantwortlich ist. Daniel Walther berichtet, dass die Inhalte der Vorlesungen sehr zügig bearbeitet werden und viel Stoff in einem kurzen Zeitraum vermittelt wird. Er sieht im Frühstudium die Chance, sich Grundwissen fürs spätere Studium und den Beruf anzueignen. Cornelius Huber ist überzeugt, dass seine Teilnahme am Frühstudium bei der späteren Studien- und Berufswahl von enormem Nutzen sein wird.

Sollte einer der Jungstudenten feststellen, dass ihm ein Fach nicht liegt, so ist auch dies eine wichtige Einsicht für die Zukunft. Lukas Groß sagt, er sehe sich durch das Frühstudium bereits jetzt bestärkt in seiner Berufswahl. (az)