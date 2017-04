2017-04-18 05:00:00.0

Ulm Na, Lust eine Vogelspinne zu sehen?

Der Ulmer Tiergarten bietet Spinnen und Insekten ein neues großes Zuhause: den Krabbeltierbaum.

Eine Vogelspinne ganz aus der Nähe betrachten – für viele ist das ein echter Albtraum, für andere aber ein spannendes Erlebnis. Beide Betrachter kommen nun im Tiergarten Ulm voll auf ihre Kosten: Denn dort gibt es einen Krabbeltierbaum mit Schaufenstern, durch die sich die Tierchen bestaunen lassen – mit dicker Glasscheibe als Sicherung. Nach mehrmonatiger Bauzeit wurde gestern die neue Anlage offiziell in Betrieb genommen. Bisher gab es nur einige wenige, kleine Schauterrarien, nun steht riesengroßer, deckenhoher Baumstamm im Tiergarten. Entwickelt wurde die Baum-Idee von den Tierpflegern des Tiergartens. „Wir wollten, dass auch diese Tiergartenbewohner ansprechend präsentiert werden“, meint Andreas Dreher, der Initiator des neuen Krabbeltier-Baums. „Vielleicht hilft der Baum auch dem ein oder anderen Besucher, die unbegründete Scheu vor Insekten und Spinnentieren zu überwinden.“ Entworfen und gebaut wurde das besondere Gehege von Siegfrid Schlafke, einem Innenausbau-Spezialisten für natürlich wirkende Formen. Bei der Finanzierung gab es Unterstützung vom Förderverein „Freunde des Tiergartens Ulm“. Tiergartenleiterin Stefanie Kießling: „Da die alten Schauterrarien für Spinne und Co. nicht mehr zeitgemäß und recht klein waren, benötigten wir dringend eine Erneuerung.“ So übernahmen die Tiergarten-Freunde nahezu die gesamte Finanzierung von mehreren tausend Euro.

Der Tiergarten ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.