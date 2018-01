2018-01-02 17:58:00.0

Neu-Ulm Nach Chlorgas-Panne: Hallenbad ab Mittwoch wieder auf

Nach der Chlorgas-Panne wird das Neu-Ulmer Hallenbad am Mittwoch wieder öffnen. Das teilte die Stadtverwaltung am Nachmittag mit.

Wie berichtet, war am Freitagvormittag in dem Schwimmbad neben dem Landratsamt in der Kantstraße Chlorgas-Alarm ausgelöst worden. Eine geringe Menge des Gases war ausgetreten. Angestellte des Hallenbads neben dem Landratsamt nahmen den stechenden Geruch des Gases wahr, worauf einer der Mitarbeiter geistesgegenwärtig die Zufuhr der Anlage abdrehte. Laut Polizei wurde eine 56-jährige Angestellte leicht verletzt. Sie wurde wegen Atembeschwerden ins Krankenhaus gebracht. Zwei Kinder im Alter von acht und zehn Jahren kamen zur vorsorglichen Untersuchung ebenfalls in eine Klinik.

Die Freizeiteinrichtung war zum Zeitpunkt des Alarms noch nicht geöffnet, sodass keine Badegäste vor Ort waren. Da die Ursache des Defekts unklar war, blieb das Hallenbad seit Freitag aus Sicherheitsgründen geschlossen. Die Stadt konnte wegen der Feiertage auf die Schnelle keine Fachfirma auftreiben. Inzwischen war ein Techniker vor Ort und konnte Entwarnung geben. Letztlich sei nur ein Ventil in einer der Chlorgasflaschen kaputt gewesen, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Statt drei sind momentan nur zwei Flaschen an das Badewassersystem angeschlossen. Das reiche für die Desinfektion des Wassers aus, so die Auskunft der Spezialisten.

Das Bad hat in dieser Woche zu folgenden Zeiten geöffnet: Mittwoch, 3. Januar, 12.30 bis 20 Uhr, Donnerstag, 4. Januar, 12.30 bis 19 Uhr und Freitag, 5. Januar, 12.30 bis 21 Uhr. Die geänderten Öffnungszeiten haben nichts mit der Chlorgas-Panne zu tun – sondern mit einem erhöhten Krankenstand bei den Mitarbeitern des Bades. (mru)