2017-06-13 15:00:00.0

Illertissen Nach Unfällen auf dem Flugplatz: Die Polizei ermittelt

Experte will Ursachen der Unglücke am Samstag in Illertissen herausfinden und prüfen, ob eine Straftat im Raum steht. Von Jens Carsten

Die beiden Unfälle auf dem Illertisser Flugplatz am vergangenen Samstag werden die Behörden wohl noch eine Weile beschäftigen: Ein Sachverständiger der Polizei ermittelt – und auch das Luftfahrtamt wird informiert. Ob das ein Nachspiel für die Beteiligten hat, sei noch offen, hieß es dazu gestern. Währenddessen nehmen die Piloten und Fallschirmspringer die Ereignisse sportlich: „Wir wissen, dass so etwas passieren kann“, sagt Robert Fahrenschon vom Verein Paranodon, der den Wettbewerb am Wochenende ausgerichtet hat. Da helfe es nichts, „den Kopf in den Sand zu stecken“. Deshalb sei die Veranstaltung auch fortgesetzt worden.

Dramatische Szenen haben sich am Samstag auf dem Flugplatz abgespielt: Im Rahmen der süddeutschen Meisterschaften im Vierer-Formationsspringen ereigneten sich innerhalb weniger Stunden gleich zwei Unfälle. Am Vormittag stürzte ein 64-Jähriger mit seinem Fallschirm beim Landeanflug ab. Der Mann wurde mit einem Oberschenkelbruch in ein Krankenhaus gebracht. Am frühen Nachmittag missglückte dann der Start eines 89-jährigen Segelfliegers, der daraufhin mit seinem Flugzeug am Boden gegen ein anderes prallte. Verletzt wurde hierbei niemand, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro, meldete die Polizei.

Mit beiden Geschehnissen wird sich nun ein ausgebildeter Flugsachbearbeiter der Polizei befassen: Wie Franz Mayr, Leiter der Illertisser Polizeiinspektion gestern mitteilte, habe sich der Kollege nach den Unfällen ein Bild von der Lage gemacht. Und der abgestürzte Fallschirmspringer konnte bereits vernommen werden. Nun gehe es darum, die Ursache festzustellen. Denkbar seien eigenes Verschulden sowie Fehler am Material, beim Packen des Schirms oder des Flugzeugführer, so Mayr. Im konkreten Fall deute vieles darauf hin, dass der Springer einen Lenkfehler begangen hat: Der erfahrene Sportler sei mit einem neuen Schirm unterwegs gewesen, der sich in der Luft offenbar anders verhalten habe, als angenommen, sagte Mayr.

Aus seiner Sicht sei der Zwischenfall glimpflich ausgegangen, auch wenn der Mann einen Knochenbruch erleiden musste: „Er hatte wohl Glück im Unglück“, so der Polizeichef. Denn es hätten Zuschauer getroffen oder die Verletzungen des Springers weitaus schlimmer ausfallen können.

Sobald die Ermittlungen des Luftexperten abgeschlossen sind, werden die Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Dort entscheide man, was in der Sache weiter passiert – und ob möglicherweise eine Straftat im Raum stehen könnte. Davon geht Mayr bislang nicht aus – der Sprung sei „nicht gut gelaufen“.

Auch der zweite Unfall erfordert noch Ermittlungsarbeit: Man werde mit dem 89-Jährigen sprechen, seine Fitness einschätzen und sich die Geschehnisse aus seiner Sicht schildern lassen, sagt Mayr. Auch die Luftfahrtbehörde werde verständigt, so wie die Führerscheinstelle bei Unfällen im Straßenverkehr.

Piloten müssten sich regelmäßig Gesundheitschecks unterziehen, sagt Luftsportler Fahrenschon aus eigener Erfahrung. Dabei würden sie „auf Herz und Nieren“ untersucht. Eine absolute Gesundheitsgarantie könne aber wohl niemand geben: „Passieren kann alles.“

Folgen für den Luftverkehr auf dem Illertisser Flugplatz erwartet Fahrenschon nach den Ereignissen nicht: „Wegen eines Unfalls wird ja auch nicht eine Straße zu gemacht.“