2017-07-06 14:54:00.0

Neu-Ulm/Nersingen Nach Unfall auf B10 läuft Diesel aus

Die Bundesstraße war am Donnerstag nach einem Unfall stundenlang gesperrt. Feuerwehrleute wurden wüst beschimpft.

Eine stundenlange Sperrung der Bundesstraße 10 in Neu-Ulm ist die Folge einer kleinen Unachtsamkeit am Donnerstagvormittag. Um kurz vor 11 Uhr stießen auf der B10 in Fahrtrichtung Nersingen beim Spurwechsel nach der Unterführung der Reuttier Straße eine Sattelzugmaschine und ein Smart seitlich zusammen. Dabei wurde die Autofahrerin leicht verletzt. Durch den Aufprall wurde der Tank des Lastwagens beschädigt – Diesel lief auf die Fahrbahn. Vorbeifahrende Autos verteilten den Kraftstoff weiter, sodass die Neu-Ulmer Feuerwehr großflächig Ölbinder verteilen musste, um die schmierige Gefahr zu beseitigen. Der noch auslaufende Diesel wurde in Wannen aufgefangen und in Kanister umgepumpt. Um den Ölbinder wieder von der Straße zu bekommen, rückte die Stadt Neu-Ulm mit einer Kehrmaschine aus. Anschließend wird die Straße mit einer Spezialmaschine mit Heißwasser und Chemikalien umweltgerecht gereinigt. Die Sperrung der Bundesstraße übernahmen anfangs die Feuerwehren aus Pfuhl und Neu-Ulm bis die Straßenmeisterei kam. Wie Feuerwehrleute berichteten, wurden sie auffällig oft von vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmern wüst beschimpft, da sie nicht ihre gewohnte Strecke fahren konnten. (heck)